La Junta de Andalucía aprueba los precios públicos para enseñanzas de Música, Danza, Arte Dramático y Diseño

Archivo - Varios músicos tocan sus instrumentos durante la celebración del 10º aniversario de la Fundación Acción por la Música, en el Auditorio Nacional de Música, a 14 de junio de 2023, en Madrid (España). - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

SEVILLA 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía ha aprobado los precios públicos de los servicios académicos y administrativos para las enseñanzas artísticas superiores de Arte Dramático, Danza, Diseño y Música, así como para los estudios elementales y profesionales de Música y Danza para el próximo curso 2026-2027.

En el caso de las enseñanzas artísticas superiores se conserva la bonificación del 99 por ciento de los créditos aprobados en primera matrícula, que se aplicará a los estudiantes de los centros académicos andaluces de estas enseñanzas que no cumplan los requisitos de la beca del Ministerio de Educación y Formación Profesional. Según ha informado la Junta en una nota, esta medida busca evitar que la capacidad económica familiar pudiese ser un factor limitante para el acceso a los estudios, a la vez que se reconoce el valor del esfuerzo.

Como requisito para poder acceder a la bonificación, se establece haber estado matriculado durante el curso 2025-2026 en uno de los centros, de forma que el alumnado que comience sus estudios tendrá que matricularse de los créditos de los que conste el primer curso y abonarlos. A partir de ahí, se deducirá el 99 por ciento del coste.

Además, el Gobierno andaluz ha explicado que la medida no será aplicable a los reconocimientos de créditos, salvo en el caso de estudios realizados en programas de movilidad estudiantil de la Unión Europea.

Una de las novedades que presenta este decreto es que se mantiene la misma cuantía de los precios públicos del curso anterior, salvo en lo relativo a los servicios administrativos de las enseñanzas artísticas superiores de Arte Dramático, de Danza, de Diseño y de Música, que se elevan para equipararlas con la cuantía de los servicios administrativos del resto de enseñanzas --elementales y profesionales--.

Así, la cuantía por apertura de expediente pasa de 18,39 a 21,50 euros, y la cuantía por servicios generales, de 7,35 a 8,60 euros. El resto de los precios públicos en las enseñanzas superiores se mantienen en las mismas cuantías aprobadas en mayo de 2007: curso completo en primera matrícula, 430,20 euros; y prueba de acceso, 36,76.

Por su parte, las asignaturas sueltas tendrán un coste, por cada crédito, de 7,17 euros en primera matrícula, de 8,24 en segunda y de 10,75 en tercera y sucesivas. Asimismo, el alumnado matriculado tanto en enseñanzas superiores como elementales y profesionales tendrá derecho a abonar los precios por servicio académico, bien en un único pago al formalizar la matrícula, o de forma fraccionada en dos plazos iguales que serán ingresados uno, al formalizar la matrícula, y otro durante la segunda quincena del mes de enero. A partir del próximo curso también se extiende esta forma de pago a los servicios administrativos.

ENSEÑANZAS ELEMENTALES Y PROFESIONALES

El texto también recoge los supuestos de gratuidad y reducciones que se aplicarán en las enseñanzas elementales y profesionales de Música y Danza, que se mantienen igual que en el curso pasado, en los siguientes precios públicos: apertura de expediente, 21,50 euros; y servicios generales, 8,60 euros.

Por asignatura en primera matrícula, 42,95 euros, mientras que en segunda y sucesivas matriculas se fija una cantidad de 51,57 euros. En el caso de las enseñanzas profesionales de Música y Danza, los precios son de 21,50 euros por apertura de expediente y de 8,60 euros por servicios generales. Por asignatura en primera matrícula, 51,57 euros; por segunda y sucesivas matriculas, 60,18; y por la prueba de acceso, 38,68.

Tanto en las enseñanzas elementales y profesionales como en las superiores se benefician de la gratuidad los miembros de familias numerosas de categoría especial; las personas beneficiarias de becas; las personas con discapacidad; las mujeres víctimas de violencia de género, así como sus hijos; y las personas afectadas por actos terroristas y sus familiares.

Respecto a las bonificaciones, las principales son el 50 por ciento que se establece en el caso de las familias numerosas de categoría general y para el alumnado residente en localidades de hasta 20.000 habitantes.

El alumnado tendrá derecho a abonar los precios por servicio académico bien en un único pago al formalizar la matrícula o de forma fraccionada en dos plazos iguales que serán ingresados uno, al formalizar la matrícula, y otro durante la segunda quincena del mes de enero. A partir del próximo curso también se extiende esta forma de pago a los servicios administrativos.