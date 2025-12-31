La Junta de Andalucía destaca avances importantes en industria, energía, mina y digitalización en el 2025

El consejero de Industria, Energía y Minas de la Junta de Andalucía, Jorge Paradela. - María José López - Europa Press

SEVILLA 31 Dic. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Industria, Energía y Minas de la Junta de Andalucía, Jorge Paradela, ha resaltado que "cerramos un año 2025 de importantes avances en el ámbito industrial, energético, minero y también en el nuevo ámbito de competencias de la consejería, que es el de la digitalización".

Según ha detallado el consejero a Europa Press, "la clave de bóveda de todo ello es la confianza que genera el Gobierno andaluz, la estabilidad que rodea la acción política del Gobierno de Juanma Moreno, que ofrece certidumbre al inversor, certidumbre a las empresas que son, en última distancia, las responsables de la generación de empleo".

Como muestra de estos avances, el consejero ha destacado que "la industria andaluza crece con mucho vigor en el tercer trimestre de este año 2025, crecemos dobles dígitos, al 10,3%". Así, "el índice de producción industrial de la región en el acumulado al mes de octubre crece un 9%, cuando a nivel nacional crece, apenas, un 1,5%", ha indicado.

En cuanto al empleo, Paradela ha señalado que "el empleo industrial en Andalucía crece a tasas del 7% y tenemos en la actualidad casi 40.000 empleados más en el sector industrial que hace cinco años", asegurando que son "empleos de alto valor añadido".

Para el consejero, "lo más esperanzador es ver cómo se acumulan los proyectos de inversión" explicando que "en tres años hemos captado 17.100 millones de euros de inversión industrial nueva en Andalucía", de los cuales la mayor parte --más de 9.200-- corresponden a la industria verde. "Una industria basada en el cero emisiones que es el tipo de industria con tecnologías limpias con digitalización que quiere la Unión Europea".

HITOS IMPORTANTES 2025

Asimismo, el titular de Industria ha afirmado que ha habido hitos importantes en ese ámbito, por ejemplo, la llegada de Pilatus para construir aviones privados y aviones de entrenamiento militar en la provincia de Sevilla, la mina Los Frailes --que recibió la última autorización para un nuevo proyecto minero en Aznalcóllar--.

Así como la ampliación de la fábrica de cobre de Cunext en Córdoba --que va a fabricar el cobre con menor huella de carbono probablemente de la Unión Europea--, la puesta en marcha de la planta de biocombustibles y de combustibles sostenibles para aviación de Moeve en Huelva y también "avances muy importantes en el ambicioso e ilusionante proyecto" que es el Valle Andaluz Hidrógeno Verde en Huelva y Campo de Gibraltar.

De este modo, "se está confirmando que la visión que teníamos de convertir a la energía como palanca de industrialización es acertada", ha subrayado.

Por otro lado, Paradela ha apostillado que "Andalucía está consiguiendo hitos muy importantes como el de 2025 al alcanzar una cifra de 16 gigavatios de energía limpia instalada" y ha recalcado que "nos convertimos en la segunda comunidad autónoma de España, a muy poquita distancia de la primera --que es Castilla y León--.

Y, de hecho, "si excluimos y no se computa la energía hidráulica --que es una energía que tiene mucho recorrido histórico en España--, Andalucía sería ya la primera".

En este ámbito, de 2022 a 2025, Andalucía apunta el 25% de la energía limpia nueva total instalada en España y en los último doce meses, el 49%. Es decir, "la aportación de Andalucía es tan fuerte que sin ella España no podría cumplir sus objetivos en la transición energética", ha asegurado el consejero. Igualmente, ha subrayado que "estamos en el ámbito de la digitalización creando un ecosistema robusto".

Por tanto, la inversión realizada ha sido de 1.400 millones de euros y mirando a futuro, del año 2025 al 2030 "vamos a invertir 2.600 millones de euros en impulsar la capacitación digital de los andaluces --en lo que llamamos sociedad digital-- en impulsar la digitalización de las pymes y el emprendimiento digital, en impulsar la administración digital avanzada, es decir, la prestación de servicios públicos por medios digitales a los andaluces"

Y, "también la apuesta por grandes tecnologías disruptivas como son la inteligencia artificial, la ciberseguridad e incluso los inicios de la computación cuántica", ha remarcado.

En este sentido, este año 2025 se ha inaugurado el Centro de Inteligencia Artificial de Andalucía en Granada y se ha puesto la primera piedra para el "supercentro" de procesos de datos de la Junta de Andalucía en Sevilla. Eso sí, "el 2026 será un año clave para la planificación de las infraestructuras eléctricas", ha destacado.

De manera que, "sin energía no hay progreso, no hay desarrollo, no hay crecimiento en ninguna sociedad". Sin embargo, "es imprescindible que Andalucía sea tratada como se merece en la nueva planificación energética del Gobierno de España".

Además, Paradela ha señalado que "estamos haciendo una fortísima aportación a la generación renovable en España" detallando que "nuestra propuesta cuenta con el apoyo de un conjunto de actores que son agentes sociales, ayuntamientos, todo ello es tremendamente importante".

Por otro lado, 2025 ha sido también el año de la aprobación, en este mes de diciembre, de la ley de espacios productivos de Andalucía, "una ley que permite un marco normativo con el cual modernizar esos casi 2.400 polígonos industriales andaluces, en más de 540 municipios". Por tanto, "prácticamente el 70% de los municipios de Andalucía cuentan con algún tipo de polígono industrial o espacio productivo".

"Esta ley viene a ofrecer el marco normativo para modernizarlos y convertirlos en lugares de atracción de empresas y de inversión industrial", se ha referido. Y, de hecho, con una orden de ayudas de 80 millones de euros "vamos a empezar a ofrecer el músculo financiero y los recursos con los cuales contribuir a esa modernización".

Por último, Paradela ha acentuado que "2025 ha sido un año de avance en todos los ámbitos de la consejería" y ha insistido en "esa idea de la clave de bóveda que supone la estabilidad que representa y ofrece el gobierno andaluz y que se convierte en confianza para los inversores y para la gente que crea riqueza y empleo en Andalucía".