Junta de Andalucía está estudiando las propuestas de mejora para la línea de autobus de Gerena y Aznalcóllar (Sevilla)

Manifestación de los vecinos de Gerena por las líneas de autobuses frente a la Estación de Plaza de Armas de Sevilla - AYUNTAMIENTO DE GERENA

SEVILLA 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Andalucía ha confirmado que está estudiando la propuesta remitida por los alcaldes de Gerena y Aznalcóllar (Sevilla) para mejorar el servicio de la línea de autobuses metropolitanos M-176, que conecta a ambos municipios.

Según han informado fuentes de la Consejería de Fomento consultadas por Europa Press, el Consorcio de Transportes mantuvo una reunión el pasado mes de septiembre con ambos ayuntamientos. Tras el encuentro, el Consorcio se comprometía a "ajustar los horarios de los autobuses", mientras los consistorios realizaban la propuesta.

El pasado fin de semana, el Ayuntamiento de Gerena convocó una concentración en la estación de autobuses de Plaza de Armas de Sevilla, pese a la "buena disposición por parte de la Junta". La celebración de la protesta fue aprobada por el Pleno del Consistorio con el apoyo de los grupos municipales del PSOE y el PP.

Los usuarios han exigido una ampliación de los horarios, especialmente de noche y los fines de semana, el fin de los "continuos retrasos" y la renovación de la flota para terminar con las averías de los autobuses de la empresa concesionaria del servicio, y "garantizar la accesibilidad" de las personas con movilidad reducida.

A primeros de octubre se celebró una asamblea ciudadana, convocada por el Ayuntamiento, para informar de las movilizaciones previstas y escuchar a los usuarios. En los últimos años y través del Consistorio, se han remitido cientos de quejas por las deficiencias que presenta la línea de autobuses. El Gobierno municipal también hizo una recogida de firmas y una encuesta de valoración del servicio y de sugerencias.