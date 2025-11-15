La Junta de Andalucía fijará el "rendimiento mínimo" de las redes de abastecimiento para reducir las fugas de agua

SEVILLA 15 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía quiere fijar el "rendimiento mínimo" de las redes de abastecimiento urbano para reducir las fugas de agua y para desarrollar la normativa actual según las indicaciones marcadas por la Unión Europea (UE), que fija un objetivo de mejora del 10% de la eficiencia del uso del agua que debe alcanzarse antes de 2030.

Así figura en la descripción del proyecto de decreto publicado en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) y consultado por Europa Press. El plazo de aportaciones está abierto hasta el próximo 25 de noviembre. El objetivo de la norma es establecer criterios técnicos y de rendimiento mínimo; definir el procedimiento para la evaluación y reducción de fugas estructurales; aplicación del canon de mejora autonómica al uso urbano del agua potable y facilitar la información al consumidor sobre la eficiencia de las redes y los índices de fuga.

El Gobierno andaluz "viene trabajando" en los últimos años para "aumentar la eficiencia" en el uso del agua en todos los ámbitos y buscar "nuevas fuentes hídricas" que puedan aportar recursos o mejorar la situación de las fuentes de agua tradicionales. Sin embargo, "es muy importante también acabar con las fugas de agua, ya que causan el desaprovechamiento de una gran parte de recursos que son de gran importancia en territorios donde escasean las lluvias", han aclarado fuentes del departamento de Ramón Fernández-Pacheco.

En este sentido, la Consejería ha gestionado este año la concesión de ayudas para el fomento de la digitalización del control de los usos del agua urbana en redes de abastecimiento de municipios menores de 20.000 habitantes. El número total de beneficiarios asciende a 166 núcleos de población. En el plano económico, estas ayudas han superado los quince millones de euros financiados con cargo al Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica (Perte). Esta cantidad prácticamente duplica la dotación inicialmente asignada a estas subvenciones (7,6 millones).

El objetivo de estas ayudas es impulsar nuevas tecnologías de la información en el ciclo integral del agua para mejorar la gestión y reducir pérdidas al detectar precozmente las fugas, roturas y filtraciones. Entre las acciones subvencionables se encuentran mejoras en infraestructuras de captación de agua o puntos de entrega para el uso público; proyectos que fomentan la telegestión y la telelectura de los sistemas de abastecimiento; o la correcta sensorización de elementos de las redes de abastecimiento.

También respaldan otras medidas encaminadas a reducir pérdidas de agua, la implantación de las herramientas de comunicación necesarias para el desarrollo de las mejoras; o la elaboración, actualización y mejora de plataformas o sistemas de información y herramientas digitales relacionadas con el tratamiento, reutilización y puesta en valor de la información generada en los procesos de uso del agua.