La Junta de Andalucía publica el calendario de subastas de pagarés para 2026 a tres, seis, nueve, doce y 18 meses

SEVILLA 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Diálogo Social de la Junta de Andalucía empezará el próximo 27 de enero de 2026 con las subastas de pagarés a tres, seis, nueve, doce y 18 meses dentro del Programa de Emisión de Pagarés de la Junta de Andalucía, con una vigencia ampliada hasta el 30 de mayo de 2031.

Según figura en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) consultado por Europa Press, tras la subasta del 27 de enero habrá una segunda el 24 de enero, seguida de la del 24 de marzo; 21 de abril; 26 de mayo; 23 de junio; 28 de julio; 25 de agosto; 22 de septiembre; 27 de octubre; 24 de noviembre y 15 de diciembre.

La Consejería de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Diálogo Social de la Junta de Andalucía ha resuelto recientemente la última subasta de pagarés, en la que ha captado 41,2 millones de euros. En esta última subasta --la correspondiente al 28 de octubre de 2025--, han sido emitidos pagarés de tres a 18 meses. La emisión de estos valores se realiza a través de un procedimiento de subasta que se canaliza a través del Banco de España.

La Junta ha captado diez millones de euros en pagarés a medio año; 15 millones, en pagarés a nueve meses; 10.250.000 euros en pagarés a un año, y seis millones, en pagarés a 18 meses. A diferencia de las Letras del Tesoro, los pagarés de la Junta de Andalucía sólo pueden adquirirlos entidades financieras o empresas de servicios de inversión que sean miembros del Mercado Primario de Deuda Pública, aclaran fuentes de la Consejería que dirige Carolina España. Este programa de pagarés se mantiene desde 1991 sin interrupción y no hay otra comunidad autónoma que tenga uno similar, apostillan las citadas fuentes a preguntas de Europa Press.

Desde su implantación en 1991, el programa de emisión de pagarés ha venido desempeñando "ininterrumpida y regularmente" un papel "fundamental" como instrumento financiero dentro de la política de endeudamiento de la comunidad autónoma "tal como reflejan los volúmenes de emisión alcanzados hasta la fecha y el índice de participación en las subastas celebradas al amparo del mismo por parte de las entidades financieras".

La duración del programa suscrito el 29 de mayo de 1991 ha sido ampliada por el actual Gobierno de Juanma Moreno hasta el 30 de mayo de 2031. La Junta de Andalucía ha reivindicado en la presentación del proyecto de Presupuestos para 2026 que será un ejercicio en el que alcanzará su "plena autonomía financiera" por cuanto el próximo año "no pediremos liquidez" a la Administración del Estado a través del Fondo de Liquidez Autonómico (FLA), iniciativa luego reconvertida en Facilidad Financiera.