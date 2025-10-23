La Junta celebra en Sevilla el centenario del nacimiento de la poeta Julia Uceda con la edición de una antología

La consejera de Cultura y Deporte, Patricia del Pozo, en el acto celebrado en la Feria del Libro de Sevilla para rendir homenaje a la poeta sevillana Julia Uceda - JUNTA DE ANDALUCÍA

SEVILLA 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Cultura y Deporte, Patricia del Pozo, ha participado este jueves en el acto celebrado en la Feria del Libro de Sevilla para rendir homenaje a la poeta sevillana Julia Uceda (Sevilla, 1925 - El Ferrol, 2024), de cuyo nacimiento se habrían cumplido cien años el pasado miércoles. Acompañada por el subdirector general de Promoción del Libro, la Lectura y las Letras del Ministerio de Cultura, Jesús González González; el concejal de Cultura de Ferrol, José Ponte Far; el director general de la Fundación José Manuel Lara, Pablo Morillo Pérez y el editor Ignacio F. Garmendia, así como de diversos familiares de la autora. En la cita, Del Pozo ha presentado la antología 'A todo lo que pase y se pierda', recientemente publicada por la Fundación Lara y la Consejería de Cultura y Deporte.

Según ha informado la Junta en una nota, la obra, que cuenta con ilustraciones originales realizadas para este volumen por el sobrino de la escritora, el artista Francisco Uceda, reúne 37 poemas, seleccionados por la propia autora, entre los que están presentes piezas de los diez libros que publicó o largo de sus siete décadas de trayectoria literaria, desde 'Mariposa en cenizas' (1959) hasta 'Escritos en la corteza de los árboles' (2013).

"Leer sus versos es la mejor forma de mantenerla viva y entre nosotros", ha señalado Patricia del Pozo. La consejera de Cultura ha agradecido a la Fundación Lara su labor de recuperación de la escritora, iniciada en 2002 con la publicación del volumen recopilatorio 'En el viento, hacia el mar', que le valió el Premio Nacional de Poesía un año después, convirtiéndose en la primera mujer de la actual democracia en alzarse con ese galardón. "Julia Uceda abrió así el camino por el que transitarían después otras escritoras", ha valorado la representante del Gobierno Andaluz.

"Reconocer la voz de estas mujeres esenciales, era entonces, como sigue siéndolo hoy, un trabajo necesario para terminar, de una vez por todas, con los silencios y olvidos de ese mundo literario que, consciente o inconscientemente, a menudo las ha ignorado", en palabras de Del Pozo.

Por su parte, el director general de la Fundación José Manuel Lara, Pablo Morillo Pérez, destacó en la presentación que "Julia Uceda representa la coherencia entre la vida y la palabra. Fue una autora que supo mirar el mundo desde la lucidez, el rigor y la emoción. Con este libro, queremos mantener viva su voz y compartirla con nuevas generaciones de lectores".

"Este libro no pretende explicar los poemas de Julia, sino escucharlos desde otro lenguaje, prolongar su respiración en imágenes", explicó Francisco Uceda, quien describió el proyecto como "una conversación interrumpida, pero viva, que mantiene encendida la presencia de su voz".

'A todo lo que pase y se borre y se pierda' recoge poemas de todos los libros de la autora y ofrece una muestra representativa de su trayectoria. El libro ha sido ilustrado por su sobrino, el traductor y artista Francisco Uceda, que trabajó en el volumen junto a la poeta hasta poco antes de su muerte, convirtiendo la edición en un objeto único. La publicación reivindica el legado poético y moral de Julia Uceda, destacando su compromiso con la libertad, la claridad expresiva y la exploración de la identidad a través del lenguaje.