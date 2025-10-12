La Junta convoca 86.600 euros en ayudas para certificar productos y servicios con la marca Parque Natural

SEVILLA 12 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente ha publicado en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) la convocatoria 2025 de subvenciones para la certificación de productos naturales o artesanales y servicios de turismo de naturaleza conforme a las normas de la marca Parque Natural de Andalucía.

Estas ayudas financiadas en su totalidad con fondos propios de la comunidad andaluza, tienen un presupuesto máximo de 86.600 euros y se concederán en régimen de concurrencia no competitiva, según prevé la Orden de 19 de septiembre de 2021 y sus modificaciones posteriores.

Como ha consultado Europa Press, serán beneficiarias las personas físicas o jurídicas, excluidas las administraciones y entidades públicas, que desarrollen actividades productivas o de prestación de servicios en espacios naturales protegidos de Andalucía que cumplan con los requisitos medioambientales y de calidad exigidos.

La convocatoria cubre los gastos de obtención o renovación del certificado de conformidad necesario para obtener o mantener la licencia de uso de la marca, con una ayuda máxima de 600 euros por solicitud. Los interesados podrán presentar sus solicitudes a través del Registro de Procedimientos y Servicios de la Junta, tanto de manera telemática como presencial, hasta el 3 de noviembre de 2026 o hasta el agotamiento del crédito presupuestario.

La resolución de las ayudas corresponderá a la Dirección General de Espacios Naturales Protegidos, que notificará en un plazo máximo de tres meses. La documentación y formularios necesarios están disponibles en la sede electrónica de la administración autonómica.

Con esta nueva convocatoria, la Junta busca "fomentar la diferenciación y el reconocimiento de los productos y servicios ligados a los parques naturales andaluces, reforzando su imagen de calidad, sostenibilidad y respeto medioambiental".

En contexto, la marca 'Parque Natural', creada por la Junta de Andalucía, certifica actualmente más de 1.800 productos naturales, artesanales y servicios turísticos proporcionados por más de 170 empresas ubicadas en espacios protegidos. Este distintivo "garantiza la calidad y autenticidad" de los bienes y servicios y, también, su origen en un entorno de altísimo valor ecológico y su compromiso con un modelo de desarrollo sostenible.