Junta defiende que las diferentes ayudas al sector agrario deben ser "ágiles y complementarias"

SEVILLA 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Ramón Fernández-Pacheco, ha defendido este viernes que las distintas ayudas que se articulen para al sector agrario por parte del conjunto de las administraciones, como consecuencia de los daños producidos por el tren de borrascas en la Comunidad, deben ser "ágiles y complementarias".

Así se ha pronunciado el consejero ante los medios tras su participación este viernes en una reunión con el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, y los representantes de las organizaciones agrarias y cooperativas agroalimentarias en la Delegación del Gobierno de España, en la capital hispalense, a fin de abordar la situación del sector tras las lluvias.

Fernández-Pacheco ha agradecido la convocatoria de este encuentro al que el Gobierno andaluz ha acudido con "voluntad constructiva" y ha insistido en la necesidad de "coordinación y de una estrategia colectiva" entre las diferentes instituciones para que los recursos lleguen "cuanto antes", incluyendo también a las diputaciones y ayuntamientos.

Ha asegurado que el Gobierno andaluz está reformulando en estos momentos "de arriba abajo" el Presupuesto de la Junta de Andalucía para este 2026 para poner todos los fondos posibles "al servicio de la reconstrucción", además de que va a llevar a cabo "una flexibilización de máximos" en aquello que sea de su competencia.

De hecho, la Consejería de Agricultura ya ha flexibilizado medidas para la campaña 2026, como en la rotación de cultivos con especies mejorantes, donde se rebaja en toda Andalucía el porcentaje de rotación del 50% al 25% para que, al menos, este último porcentaje de la superficie de tierra de cultivo presente un cultivo diferente al cultivo previo.

"Trabajo a contrarreloj" Fernández-Pacheco ha explicado que desde el Gobierno andaluz se está trabajando "a contrarreloj" para tener listos los informes y expedientes con los daños a la mayor brevedad, aunque hay parte del territorio andaluz que sigue aún en situación de emergencia.

Los más de 900 trabajadores de las 60 Oficinas Comarcales Agrarias (OCAs) repartidas por toda Andalucía se encuentran sobre el terreno para evaluar "caso por caso", un trabajo que se complementará con la colaboración de las propias organizaciones agrarias.

El consejero de Agricultura ha considerado necesaria la puesta en marcha de medidas excepcionales como la activación de la reserva de crisis de la PAC y del Fondo de Contingencia del Estado, así como también la movilización de los fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia.

Asimismo, ha dicho esperar que la Unión Europea sea "receptiva" ante la situación de emergencia que vive el campo andaluz y sobre la próxima visita que el comisario europeo de Agricultura, Christophe Hansen, va a realizar en los próximos días a la comunidad para conocer in situ la situación del campo andaluz ha considerado que es una "buena noticia porque conocerá de primera mano la situación".