La Junta destaca el "carácter dinamizador" del festival de música electrónica de El Real de la Jara (Sevilla)

El delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía en Sevilla, Ricardo Sánchez, junto al alcalde de El Real de la Jara, José Manuel Trejo, ha presentado el festival de música electronica Jara 2025 que se celebrará en la localidad realeña los días 7 y 8 de junio. El delegado ha indicado que este evento ha sido capaz de posicionar a este municipio de Sierra Morena "en el mapa nacional de los festivales".

Ricardo Sánchez ha destacado que, "gracias a un innovador formato, este evento de música y baile en vivo ha sido capaz de abrir una ventana por donde las nuevas generaciones, tanto de la provincia como del resto del país, pueden conocer las bondades de El Real de la Jara", señala la Delegación del Gobierno andaluz en una nota de prensa.

Al acto de presentación también han asistido la delegada territorial de Turismo, Cultura y Deporte de la Junta, Carmen Ortiz; la delegada territorial de Sostenibilidad y Medio Ambiente, Inmaculada Gallardo, y la concejala de Cultura del Ayuntamiento realejo, Jara Márquez. Por parte de los promotores del festival han asistido el responsable de la empresa Green Cow Music, Javier Esteban, y de Noon Culture, Germán Prieto y Sergio Gijón, así como el creativo Mike Artes Navas.

Para el delegado de la Junta, Jara no es solo un festival de música, es todo un elemento dinamizador para esta localidad. "Es una propuesta diferenciada que viene a confirmar el compromiso del Ejecutivo andaluz por plasmar nuevas iniciativas en los municipios rurales con el fin de consolidar los avances alcanzados y los servicios logrado".

Así, Ricardo Sánchez ha explicado que desde el Gobierno de Juanma Moreno se están dando "importantes pasos" en la igualdad de oportunidades, de ocio, de cultura, de educación y trabajo. En este sentido, ha subrayado la apuesta de la Junta "por un mundo rural participativo, diversificado, plural y dinámico, con economías competitivas en donde localidades como El Real de la Jara tienen mucho que decir como garantes de la articulación de Sierra Morena".

De esta forma, ha matizado, se alcanzarán mayores cotas de cohesión social territorial y económica para lograr fijar a la población. Por su parte, la concejal de Cultura ha indicado que Jara "es mucho más que una combinación de arte, cultura y naturaleza: es un evento que dinamiza la economía local, que genera empleo, que da vida a nuestras calles y que posiciona a El Real en el mapa cultural y turístico nacional".

Jara Márquez ha explicado que este Festival de Música es un espacio de encuentro, "un lugar donde artistas, vecinos y visitantes se unen para compartir experiencias, ideas y emociones". Se trata de un "puente entre lo urbano y lo rural, entre la tradición y la innovación", ha añadido la edil. "Uno de los aspectos que más valoramos es que el turismo sea un turismo responsable: que quienes nos visiten lo hagan con el deseo de conocer nuestra forma de vida y nuestro entorno", ha matizado.

JARA 2025

Los organizadores de Jara 2025 han explicado que este festival se inspira en el concepto 'We Dance in the Pueblo', en donde lo rural y lo urbano se encuentran y la cultura se celebra desde el corazón del pueblo. "Bajo una mirada contemporánea y abierta al mundo, el evento está pensado para todos los públicos: desde jóvenes aficionados a la electrónica y el dance, hasta familias que buscan propuestas diferentes o viajeros que quieren vivir experiencias auténticas".

De esta forma, y tras el éxito de su primera edición, Jara 2025 refuerza su compromiso con la dinamización del territorio y, sobre todo, con el protagonismo real de los habitantes del municipio ya que, según explican sus organizadores, los verdaderos artistas son los vecinos: "presentan a los artistas participantes, guían rutas, atienden en las barras y convierten su día a día en parte del espectáculo".

El cartel reúne a más de 30 artistas de música electrónica, elegidos bajo criterios de igualdad de género e innovación sonora. Entre ellos, figuran la sevillana Dalila, con mezcla de breakbeat, jungle y sonidos noventeros; Manuel Moreno, figura destacada de la escena house europea; Undo, con fusión de techno melódico y synth pop; Ricardo del Toro, conocido por sus atmósferas enérgicas y emotivas; y Dr Fli, que combina hip hop y mashups creados en directo.

Jara 2025 también es un festival para la familia y ofrece talleres infantiles de reciclaje creativo, donde los niños transformarán residuos en juguetes y arte; experiencias musicales con frutas, tecnología y mucha imaginación; y dinámicas de pintura colectiva, que culminarán en un gran mural colaborativo. Además, el mercadillo sostenible, la artesanía local y el trueque de productos reciclados refuerzan una economía circular y consciente que es seña de identidad de este encuentro.

HORARIOS Y LOCALIZACIONES

El festival comenzará el sábado 7 de junio a las 12,00 horas en la Plaza de Andalucía, con acceso libre a la piscina municipal. Por la tarde, la acción se trasladará al Bar del Berro y, desde medianoche, al imponente Castillo, donde la música seguirá sonando hasta las 6,00 horas.

El domingo continuará en distintos rincones de la localidad hasta las 21.00 horas, incluyendo espacios como La Ribera y la Electro Harinera. Para quienes viajen en camper o caravana, ofrece una zona gratuita, previa inscripción, junto a la Plaza de Andalucía, equipada con luz, agua, baños y espacios diferenciados para descanso y fiesta.

Además, el evento mantiene su compromiso como festival libre de residuos, sin plásticos de un solo uso, con accesibilidad garantizada y actividades gratuitas en espacios abiertos para garantizar que nadie quede fuera por razones socioeconómicas.