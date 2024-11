Junta destaca la "dotación histórica" en políticas medioambientales con un crecimiento de casi un 6% con respecto 2023

SEVILLA 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía ha señalado que su compromiso con la sostenibilidad ambiental es "incuestionable", ya que el presupuesto para 2025, incluye "la mayor dotación histórica" en políticas medioambientales, con un crecimiento de un 5,96% respecto al año anterior.

Así, el Ejecutivo andaluz ha lamentado "profundamente" las declaraciones del PSOE-A, que "una vez más intentan confundir a la opinión pública mediante afirmaciones falsas y distorsionadas", pues el presupuesto destinado a medioambiente se traduce en "inversiones esenciales para la gestión forestal sostenible, la economía circular y la lucha contra el cambio climático, entre otras áreas prioritarias".

En este sentido, ha aclarado en un comunicado que "la afirmación de que solo un 4% del presupuesto total es autofinanciado es incorrecta", pues este porcentaje "solo tiene sentido al referirse exclusivamente a las inversiones". Al respecto, ha señalado que "la realidad es que el 24,7% del presupuesto total de la Consejería proviene de recursos propios, un nivel adecuado teniendo en cuenta las múltiples prioridades presupuestarias de la Junta, como Educación, Sanidad y Dependencia".

Al hilo de lo anterior, ha hecho hincapié en que los fondos europeos y Next Generation EU, que representan el 70% del presupuesto, "no son del Gobierno de España, sino de Europa". "Andalucía recibe lo que le corresponde y presentar estos fondos como si fueran aportaciones estatales es una falsedad que no contribuye a un debate riguroso", ha abundado.

Respecto a la ejecución presupuestaria, ha incidido en que "el PSOE omite deliberadamente que la Junta no puede ejecutar partidas dependientes de terceros, como subvenciones a ayuntamientos o a propietarios privados, si estos no presentan las justificaciones pertinentes". "Esto no es una falta de compromiso por parte del Gobierno andaluz, sino una muestra de rigor en la gestión pública", ha aseverado.

"Los datos desmienten las acusaciones sobre la ejecución presupuestaria", ha señalado para poner como ejemplo que "hasta octubre de 2024 ya se ha ejecutado más del 95% de los fondos autofinanciados, superando con creces los niveles de años anteriores bajo gobiernos socialistas". Además, ha subrayado que en fondos europeos como Feder y Feader, "la ejecución de 2024 ya supera los resultados obtenidos en 2018".

Por último, la Junta ha destacado que reafirma su "compromiso" con la sostenibilidad y el medio ambiente, "gestionando de manera eficiente los recursos disponibles para maximizar su impacto positivo en el territorio". En este contexto, ha lamentado el PSOE-A "recurra a bulos y datos manipulados para desprestigiar una labor que está dando frutos en beneficio de los andaluces", al tiempo que ha instado al Grupo Socialista a abandonar la política de "confrontación" y a trabajar de manera "constructiva" por el futuro medioambiental de Andalucía.