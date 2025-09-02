La Junta destina 11,4 millones a ampliar la Unidad de Automatización Inteligente de la Agencia Digital andaluza

Archivo - El consejero de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa, Antonio Sanz (2i), antes de presidir la reunión del Consejo Rector de la Agencia Digital de Andalucía (ADA). A 29 de julio de 2025, en Sevilla. (Foto de a - María José López - Europa Press - Archivo

SEVILLA 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno ha autorizado en su reunión de este martes, 2 de septiembre, el contrato de un servicio de apoyo a la Unidad de Automatización Inteligente (UAI) de la Agencia Digital de Andalucía (ADA) para la gobernanza, calidad, desarrollo y operación de los automatismos por 11,4 millones de euros (11.455.177 euros).

El contrato tendrá un plazo de ejecución de dos años, según se precisa en la referencia del Consejo de Gobierno, que explica que,desde la creación en 2020 de la ADA, se han ejecutado trabajos para adoptar tecnologías de automatización inteligente en la Junta de Andalucía a través de esta unidad.

Su objetivo es "automatizar tareas que permitan recuperar tiempo para que los gestores puedan dedicarse a tareas de mayor valor añadido, agilizando los servicios públicos y repercutiendo en un mejor servicio a la ciudadanía".

Así, la UAI ha robotizado hasta el primer cuatrimestre de 2025 un total de 83 procesos, gestionando más de 2,8 millones de expedientes y cuatro millones de documentos de forma automatizada por la inteligencia artificial, lo que ha significado más de 766.000 horas ejecutadas por robots y recuperadas a los empleados públicos.

La contratación se hará en dos lotes, siendo uno de ellos el de 'Gobernanza y Calidad', que aglutina servicios de gobernanza, gestión de oportunidades y procesos, aseguramiento de la calidad y seguridad y desarrollo y operación de automatismos.

El otro lote es el de 'Desarrollo y Operación de Automatismos', destinado a servicios de diseño y desarrollo de automatismos, de operación y soporte, y de suministro de licencias 'software' y soporte experto.

Ya son 12 las consejerías de la Junta de Andalucía que "se benefician de la automatización de procesos", según valoran desde el Gobierno andaluz. Algunos de los casos de uso de la unidad son la grabación de escritos judiciales al sistema Infolex, la tramitación de subvenciones, la clasificación y extracción de datos de notificaciones de embargo, las encuestas del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA), el cotejo de datos en escrituras y donaciones o la verificación de requisitos del Bono Joven de Alquiler.

LA UAI ofrece sus servicios para todo el ciclo de vida de un proceso automatizado, desde su descubrimiento y estudio de viabilidad, hasta el diseño y desarrollo de la solución y posterior ejecución automática en la plataforma.

Integra todos los proyectos de robotización bajo una metodología basada en soluciones reutilizables, y gestiona la infraestructura centralizada de automatización inteligente con los requerimientos necesarios para atender a la demanda prevista.