La Junta destina casi 33,5 millones en ayudas para los titulares afectados por danas en Andalucía

SEVILLA 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Andalucía destina casi 33,5 millones de euros en ayudas dirigidas a los titulares de explotaciones agrícolas y ganaderas en comarcas andaluzas especialmente afectadas por los daños causados por fenómenos meteorológicos adversos acontecidos en 2024 y 2025. El listado provisional de esta convocatoria de ayudas ya se ha publicado en la página web de la Consejería de Agricultura (https://lajunta.es/620aa) con los 1.024 beneficiarios que actualmente cumplen los requisitos establecidos en las bases reguladoras por un importe total de 33.484.813,32 euros.

Por provincias, tal como ha detallado la Junta en una nota, Almería reúne un total de 582 beneficiarios provisionales con ayudas por 22,4 millones euros; Cádiz, con un total de 207 expedientes con ayudas por 5,5 millones de euros; Córdoba, con un total de 35 beneficiarios por casi 1,2 millones de euros; Granada, con un total de 8 expedientes por 99.093 de euros; Málaga, con 28 beneficiarios por un total de 452.994 euros y Sevilla con 164 titulares provisionales por 3,8 millones de euros en subvenciones según la resolución inicial.

Tras esta publicación, los interesados puedan presentar alegaciones y subsanar incidencias que les impiden acceder a las ayudas en un plazo de 10 días a contar desde el siguiente al de la publicación de la presente propuesta a través de la siguiente dirección: https://l1nq.com/aPTOY Desde la Consejería se estima que más de 1.450 titulares de explotaciones agrarias podrían sumarse a este listado provisional tras solucionar incumplimientos leves de las exigencias y poder así ser beneficiarios de las subvenciones.

Estas ayudas, que se enmarcan dentro de la 'Medida 23' del Programa de Desarrollo Rural (PDR) de Andalucía 2014-2022, tienen el objetivo de ayudar a los productores a afrontar problemas de liquidez que ponen en peligro la continuidad de la actividad agrícola, ganadera y forestal. Con el objetivo de ayudar al sector primario, la Junta de Andalucía ha aprobado tres convocatorias de ayudas destinadas a agricultores y ganaderos andaluces especialmente afectados por desastres naturales como la sequía, la lengua azul y los temporales registrados a finales de 2024 y principios de 2025.