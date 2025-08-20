La Junta expropia 30 hectáreas para continuar con la obra de la plataforma reservada entre Sevilla y Salteras

SALTERAS (SEVILLA), 20 (EUROPA PRESS)

La Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda de la Junta de Andalucía ha convocado para los próximos 10 y 11 de septiembre a los propietarios de 30,423 hectáreas para poder continuar con la construcción de la plataforma reservada BUS-VAO que unirá Salteras con Sevilla capital. El departamento de Rocío Díaz ha publicado en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) la relación de superficie a expropiar y sus dueños, entre los que se encuentra el Arzobispado de Sevilla.

Así figura en el BOJA consultado por Europa Press en el que se explica que esta expropiación "urgente" se debe a que "se ha modificado el trazado inicial" y, por ende, "se modifica la superficie a expropiar inicialmente prevista". La plataforma reservada ya está en obras después de que la Consejería adjudicara la obra por más de trece millones de euros (13.388.045) y un plazo de ejecución de quince meses.

La futura plataforma reservada partirá desde la isla de la Cartuja hasta Camas y Castilleja de Guzmán, pasando por el puente de la Señorita, que ya fue remodelado en 2021 para este cometido. La consejera de Fomento, Rocío Díaz, recordaba en una nota de prensa que se han empleado cerca de 30 millones de euros de fondos europeos Next Generation en "ofrecer alternativas que reduzcan los atascos en el Aljarafe, uno de los puntos críticos de tráfico por la elevada dependencia del vehículos privado".

El transporte público hallará "una salida a estas aglomeraciones" a través de dos plataformas reservadas: la que atenderá al arco norte del Aljarafe y la que hay entre la glorieta del PISA y la autovía de Coria para su conexión con la SE-30. Eiffage Infraestructuras es la empresa que se está encargando de la construcción de la plataforma reservada entre Sevilla y Salteras, que tendrá una longitud de 3,5 kilómetros y que, en la mayoría de su trazado, discurrirá en un carril central reversible regulado por semáforos dentro de una plataforma de tres carriles (uno por sentido más el reversible).

Este carril BUS-VAO se ideó a mediados de la pasada legislatura, después de que se encargara un análisis para determinar las actuaciones que resultarían más eficientes para mejorar la movilidad en los accesos desde el Aljarafe, donde se plantearon varias propuestas de plataforma reservada, entre las que destacó tanto esta iniciativa como el carril BUS-VAO desde el parque PISA de Mairena del Aljarafe hasta el enlace de la autovía de Coria (A-8058) con la ronda SE-30, cuyo contrato de obras fue adjudicado por cerca de quince millones de euros.