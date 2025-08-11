La Junta forma a más de 2.000 sevillanos en habilidades digitales durante el curso 2024/25

Archivo - Imagen de recurso de un ordenador. Foto de archivo. - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

SEVILLA 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un total de 9.228 andaluces, de ellos 2.074 sevillanos, se han formado durante el curso 2024/2025 en habilidades digitales que les permiten desenvolverse "con normalidad" en el ámbito telemático, contribuyendo así a su desarrollo personal y profesional. Las acciones formativas, impulsadas por la Red de Centros de Capacitación Digital, se han dirigido principalmente a colectivos en riesgo de exclusión digital en 40 centros públicos sevillanos.

Según ha trasladado la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional en un comunicado, los cursos son totalmente gratuitos, con una duración de 30 horas, y tienen como principal objetivo "reducir la brecha digital entre la ciudadanía".

Asimismo, la formación, que continuará en septiembre, está abierta a toda la población adulta de Andalucía que quiera mejorar su capacitación digital, especialmente a colectivos en riesgo de exclusión digital.

Los ciudadanos aprenden a manejar herramientas de comunicación como el correo electrónico o las redes sociales, así como a utilizar, entre otras tareas, el certificado digital en transacciones de la vida cotidiana, desde solicitar una cita médica o el pago de impuestos online.

En este sentido, el delegado territorial del ramo en Sevilla, Miguel Ángel Araúz, ha señalado que "formar a más de 2.000 sevillanos este curso en competencias digitales es un logro que refleja el compromiso de esta Consejería con la inclusión, la igualdad de oportunidades y la preparación de la ciudadanía para los retos del presente y del futuro".

La Consejería puso en marcha esta iniciativa en 2023 y, desde entonces, ha formado a 17.260 personas, 3.825 en la provincia de Sevilla, con un total de 1.496 acciones formativas, financiadas por la Unión Europea, con fondos 'Next Generation', y por el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes.

Para formar a los ciudadanos, se creó la Red de centros de Capacitación Digital de Andalucía, formada por un total de 229 centros, 40 en la provincia de Sevilla, de los cuales 228 son centros públicos de educación permanente (Ceper) y sus secciones (Seper), a los que se añade un instituto de enseñanza secundaria en Córdoba.

De los 228 centros Ceper, 13 están ubicados en instituciones penitenciarias, con el propósito de "contribuir al desarrollo de competencias digitales en las personas privadas de libertad, favoreciendo su futura reinserción social y laboral". Además, en el último año, 21 centros de la Red de Capacitación Digital han sido reacondicionados para mejorar la conectividad de los espacios, las condiciones acústicas y de iluminación, así como el mobiliario por zonas de trabajo y con diseño Wall-Art.

Igualmente, los cursos se enmarcan en el 'Plan Nacional de Competencias Digitales' ('Digital Skills'), que tiene como objetivo "garantizar la formación e inclusión de la ciudadanía en el proceso de transformación digital de la sociedad y la economía". De esta manera, los cursos constituyen "una gran oportunidad" para adquirir competencias digitales básicas, fundamentales para desenvolverse diariamente en una sociedad donde los servicios esenciales se realizan de forma telemática.

Finalmente, la red se alinea con una de las "prioridades estratégicas" de la Junta de Andalucía, que recoge en su 'Plan de Capacitación Digital' (2022-2025), la finalidad de formar a los andaluces en la competencia digital transversal básica, de tal manera que adquieran los conocimientos y habilidades necesarias para desenvolverse con soltura y autonomía en el entorno digital.