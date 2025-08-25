La Junta impulsa a las empresas andaluzas a exportar fuera de España y sufragará hasta el 100% de sus gastos

Imagen de Archivo-. La consejera de Economía y Hacienda y portavoz de Gobierno de la Junta de Andalucía, Carolina España, durante una entrevista concedida a Europa Press. A 05 de agosto de 2025, en Sevilla (Andalucía, España). - María José López - Europa Press

La Junta de Andalucía ha publicado este lunes en su Boletín Oficial (BOJA) la convocatoria que permite solicitar las subvenciones para el desarrollo del comercio exterior y la internacionalización de las pymes en Andalucía, cubriendo hasta el 100% de los gastos.

Según una nota de prensa de la Consejería de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, está "novedosa" línea de incentivos diseñada y gestionada por Andalucía Trade, cubrirá entre el 65% y el 100% de los gastos de las actividades de las pymes, destacando así "el apoyo a los mercados incluidos en el Plan de Diversificación de las Exportaciones de Estados Unidos aprobado por el Gobierno andaluz".

La nueva línea de incentivos de Andalucía Trade, según han señalado, cuenta con una dotación inicial de 11,5 millones de euros, cofinanciados a través del Programa Andalucía Feder 2021-2027. A través de ésta, el Gobierno andaluz "apoya a las pymes, autónomos y asociaciones empresariales integradas mayoritariamente por pymes, con establecimiento operativo en Andalucía, en la participación individual en ferias o exhibiciones no feriales internacionales y en viajes de prospección internacional", con el objetivo de "incrementar y consolidar" su presencia en los mercados internacionales.

La consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos y presidenta de Trade, Carolina España, ha destacado que son los primeros incentivos de este tipo en Andalucía, asegurando que "serán un revulsivo para que cada vez más empresas andaluzas se animen a vender sus productos en el extranjero".

La convocatoria, según ha detallado, estará abierta hasta diciembre de 2026 y "ofrece un especial apoyo a los mercados incluidos en el Plan de Diversificación de las Exportaciones a Estados Unidos aprobado por el Gobierno andaluz". De esta manera, establece incentivos del 75% para ferias y eventos realizados en Estados Unidos, México, Brasil, Canadá, Marruecos, Australia, China, India y Japón, y del 65% para los eventos que se desarrollen en el resto de mercados.

En cuanto a los gastos subvencionables de estos eventos son los referidos a suelo, equipamiento y decoración del stand de la feria, el servicio llave en mano proporcionado por ICEX o las Asociaciones y/o Federaciones de Exportadores reconocidas como entidades colaboradoras por la Secretaría de Estado de Comercio, para la participación en el pabellón de España en las ferias internacionales en que este pabellón exista, así como "la entrada o inscripción en el evento y el paquete expositor de la feria o evento internacional incluido con la inscripción o entrada, en los casos en que este sea obligatorio", han subrayado.

Con este novedoso programa de incentivos, el Gobierno andaluz ha asegurado que, entre incentivos y servicios, cuenta con un presupuesto total de 63,45 millones de euros para el marco 2021-27, con el objetivo de "incrementar el número de empresas andaluzas exportadoras, mejorar el posicionamiento internacional de las empresas andaluzas que ya lo son y aumentar la inversión andaluza en el exterior, a través de una estrategia clara y definida, alineando recursos y objetivos".

Además de la orden de incentivos, este sistema "incluye una serie de servicios que van desde la información de la situación de los mercados de interés, hasta el asesoramiento y acompañamiento en los procesos de internacionalización, con una intensa programación de acciones de promoción exterior", han resaltado.

APOYO HASTA EL 100% Y HASTA 50.000 EUROS

En relación con los viajes de prospección internacional, la convocatoria "cubre tanto los organizados por la Andalucía Trade como por ICEX". En estos casos, las empresas "podrán solicitar apoyo para los gastos del traslado de su personal desde España a la ciudad objeto del viaje de prospección internacional, y el alojamiento y la manutención del personal de la empresa solicitante en el lugar o lugares de celebración de este".

Asimismo, para los gastos relativos a viajes, estancia y manutención, tanto de los viajes de prospección como de la participación individual en ferias y eventos, han explicado que la cuantía de las subvenciones asciende al 100% de los importes calculados siguiendo el método de costes simplificados basado en normativa europea. Han destacado que "se admiten como máximo tres personas y cinco días por persona y por actuación en el caso de la participación en ferias y eventos expositivos internacionales y una persona en los viajes de prospección internacional". El importe máximo de subvención por beneficiario y actuación, han notificado que ascenderá a 50.000 euros.

Esta línea de ayudas es una de las medidas más destacadas del Plan de Medidas de la Junta con los principales agentes sociales, que el Gobierno andaluz pone al alcance de las empresas andaluzas, pero este plan, que ya se encuentra en desarrollo, también contempla otras medidas como el refuerzo de acciones en Estados Unidos y mercados alternativos de los sectores afectados para 2025, la campaña de promoción de la aceituna de mesa en India, el refuerzo del servicio de Inteligencia Comercial y en la colaboración y coordinación con ICEX España Exportación e Inversiones, a través de acciones coordinadas con este organismo y, por último, la monitorización periódica de los sectores y empresas más afectadas.

APOYO EN 75 PAÍSES DE LOS CINCO CONTINENTES

En este nuevo modelo de apoyo, la Consejería ha subrayado que tiene "gran importancia" la estrategia de diversificación de mercados desarrollada a través de la notable ampliación de la Red Andalucía Trade Internacional, que hoy día da servicios en 75 países de los cinco continentes, a través de sus 42 sedes. Son 27 países más que en 2019 y doce más que en 2022.

La Junta ha destacado que, para apoyar al sector exportador, en el primer semestre de 2025 Andalucía Trade ha organizado 803 acciones de internacionalización, que han generado 4.075 participaciones de 1.814 empresas. Entre éstas, han subrayado que "250 Proyectos Individuales de empresas son en el exterior y 70 misiones comerciales en más de 40 países".

Sin embargo, han señalado que durante 2024, fueron 2.094 empresas las que participaron en las 1.096 acciones de internacionalización organizadas por Andalucía Trade, una cifra que equivale a un 36% del total de exportadoras regulares registradas en Andalucía en 2024 (5.889), lo que según consejería, "refleja la confianza del sector exterior en los servicios que el Gobierno andaluz pone a su alcance a través de Andalucía Trade y la utilidad de los mismos para el desarrollo de su estrategia internacional".

ANDALUCÍA CRECE POR ENCIMA DE LA MEDIA ESPAÑOLA

Andalucía ha alcanzado los 21.337 millones de euros en exportaciones en el primer semestre de 2025 con "registros similares al mismo periodo del año anterior". La comunidad es, además, "la única con una balanza comercial a su favor en los primeros seis meses del año del grupo de las tres grandes exportadoras". Igualmente, han subrayado que Andalucía se sitúa como "la tercera comunidad autónoma exportadora del conjunto de España, con el 10,8% del total".

Finalmente, han resaltado que Andalucía, con los datos del semestre, "disfruta de un saldo positivo de su balanza comercial con el exterior, de 1.194 millones de euros de superávit, con una tasa de cobertura del 106%, frente al déficit que sufre el conjunto de España de 25.113 millones de euros, por una tasa de cobertura del 89%, 17 puntos por debajo de la andaluza". Respondiendo así, a que las importaciones realizadas por Andalucía sumaron 20.143 millones de euros, cifra inferior a la del mismo periodo del año anterior (-2,5%), han concluido.