La Junta inicia la pasarela que conectará a pie a los vecinos de las urbanizaciones con Mairena del Alcor (Sevilla)

La consejera de Fomento visita la zona donde se levantará una pasarela que conectará a pie a los vecinos de las urbanizaciones con Mairena del Alcor. - JUNTA DE ANDALUCÍA

Rocío Díaz visita las obras del acceso seguro entre la A-398 y la A-8026

MAIRENA DEL ALCOR (SEVILLA), 27 (EUROPA PRESS)

La Junta de Andalucía ha iniciado las obras de la pasarela que permitirá la conexión a pie y en bicicleta de las urbanizaciones como El Campillo, El Rosal y Los Claveles con el casco urbano del municipio sevillano de Mairena del Alcor.

La consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, Rocío Díaz, ha visitado con al alcalde mairenero, Juan Manuel López, el comienzo de unos trabajos con una inversión que supera el millón de euros (1,14 millones), informa la Consejería en una nota de prensa.

Rocío Díaz ha destacado la colaboración institucional que ha impulsó este proyecto, agradeciendo el trabajo conjunto entre administraciones y recordando que esta cooperación "se hizo patente con un convenio firmado en 2023". Asimismo, ha insistido en la importancia de una obra que "va a dar solución a unos vecinos de todas estas urbanizaciones y a los problemas de seguridad que tenían para trasladarse a Mairena de Alcor".

Por último, ha insistido en que la obra de esta pasarela y carril ciclopeatonal ya está en marcha y ha mostrado su confianza "en que sea una realidad en los primeros meses del año 2026". Las obras, que están cofinanciadas con fondos europeos Feder del programa operativo en Andalucía 2021-2027, consiste en la construcción de una conexión ciclopeatonal para las urbanizaciones el Campillo, el Rosal y los Claveles, que sólo tenían la única opción del automóvil para llegar a Mairena del Alcor desde la construcción de la variante.

La pasarela, que se ubicará sobre la glorieta de conexión entre la variante de la A-398 y la carretera Torreblanca a Mairena del Alcor (A-8026), dará continuidad al itinerario peatonal paralelo a esta última carretera, con una pasarela de entre 2 y 2,5 metros de ancho y una longitud de 55 metros (una viga principal de 34,5 metros y dos rampas de diez metros cada una).

Asimismo, se incluye en el proyecto una vía ciclopeatonal anexa a la carretera A-8026 por su margen derecho entre los puntos kilométricos 11,480 y 12,120, es decir, desde el acceso a Urbanización El Rosal hasta el inicio de la pasarela peatonal. La vía tendrá cuatro metros de ancho (1,5 metros para peatones y 2,5 metros para ciclistas), que se protegerá de la carretera mediante la colocación de barrera de seguridad.

Rocío Díaz y el alcalde han visitado el arranque de estos trabajos acompañados por el delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía en Sevilla, Ricardo Sánchez; y el delegado territorial de Fomento en la provincia, Francisco de Paula Juárez.