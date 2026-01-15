La Junta invierte más de 1,3 millones en la conservación y restauración del Paraje Natural Brazo del Este de Sevilla

Paraje Natural Brazo del Este (Sevilla) - JUNTA DE ANDALUCÍA

SEVILLA 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Sostenibilidad y Medio Ambienten de la Junta de Andalucía, Catalina García, ha visitado este jueves el Paraje Natural Brazo del Este, en la provincia de Sevilla, una cita en la que ha reseñado las actuaciones que se han llevado a cabo en este entorno y que suponen una inversión de más de 1,3 millones de euros destinada a la mejora ecológica, la gestión del agua y la conservación de la biodiversidad de uno de los humedales más singulares del Bajo Guadalquivir.

Según ha informado la Junta en una nota, durante la visita, se ha puesto el foco en el carácter estratégico del Brazo del Este como refugio clave para la avifauna, especialmente en los periodos de mayor estrés hídrico. Al hilo, García ha señalado que estas actuaciones han respondido a una planificación técnica rigurosa, orientada a reforzar la funcionalidad natural del paraje y su capacidad para acoger especies de alto valor ambiental.

La consejera ha estado acompañada por el director general de Espacios Naturales Protegidos, José Enrique Borrallo; la delegada territorial de Sostenibilidad y Medio Ambiente en Sevilla, Inmaculada Gallardo; el presidente de la Cooperativa Arroceros del Bajo Guadalquivir y representante sectorial del Arroz en Andalucía, Álvaro Grau; el ganadero Pedro Manenti; Manuel Falcón, técnico de la Comunidad de Regantes Arroce3ros de la Margen Izquierda del Guadalquivir; Carlos Caballero, técnico de la Junta Central de Regantes Arroceros de la Margen Izquierda, y David Ciudad, de WWF España.

Entre los trabajos ya finalizados destaca la construcción de una estación de bombeo en la zona conocida como El Convento, una infraestructura clave para posibilitar la inundación de una superficie aproximada de 100 hectáreas que incluye áreas como El Convento, Bomba de Pantomima, Carnicera y Hermosillas, también conocidas como Tijeras. Esta actuación, con una inversión de 70.000 euros, ha posibilitado dotar al paraje de mayor autonomía en la gestión del agua, un aspecto determinante para mantener los niveles hídricos necesarios en momentos críticos.

A estas actuaciones se suman varios proyectos desarrollados en el marco del proyecto LIFE dedicado a la conservación de la cerceta pardilla. En el extremo sur del espacio, en la zona de El Reboso, se ha ejecutado una restauración ambiental que ha permitido naturalizar 24,28 hectáreas para adaptarlas a los requerimientos de esta especie, con una inversión de 136.693,32 euros. Asimismo, se ha llevado a cabo la naturalización de la zona conocida como Carniceras, con una superficie de 17,40 hectáreas, gracias a una inversión de 126.547,83 euros.

Dentro de este mismo paquete de actuaciones ya ejecutadas, se ha intervenido también en el tramo del Brazo del Este conocido como Bomba de Pantomima, donde se ha actuado para reducir la colmatación del cauce y regenerar aproximadamente tres hectáreas como hábitat adecuado para la cerceta pardilla. Esta actuación ha contado con una inversión de 39.930 euros. Además, se ha adquirido una bomba móvil destinada a asegurar la disponibilidad de agua en zonas alternativas del paraje, facilitando tanto la alimentación como la nidificación de la especie en aquellos puntos donde no es posible disponer del recurso hídrico de forma permanente. Esta dotación ha supuesto una inversión de 14.111,02 euros.