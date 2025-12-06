La Junta licita por más de 5 millones el sistema de recogida y difusión de resultados de las elecciones andaluzas 2026

Archivo - El entonces consejero de Presidencia, Elías Bendodo, visita el Centro de Difusión de Datos para facilitar a los medios la información relativa a las elecciones autonómicas en el Pabellón de la Navegación, a 17 de junio de 2022, en Sevilla (Foto - Joaquin Corchero - Europa Press - Archivo

SEVILLA 6 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Presidencia de la Junta de Andalucía ha sacado a licitación, por un importe superior a cinco millones de euros, IVA incluido, la contratación del servicio para el sistema de recogida, procesamiento, difusión y publicación de los resultados de las elecciones al Parlamento autonómico previstas para el año 2026, así como "otros servicios complementarios".

La licitación cuenta con un presupuesto base de 4.479.351 euros, cifra que asciende a 5.420.014,71 euros con el IVA incluido, según se detalla en la memoria justificativa de este proyecto, consultada por Europa Press, en la que también se precisa que el contrato que se quiere formalizar tendría un plazo de ejecución de tres meses, "contados desde la fecha que se indique expresamente en el contrato como inicio de la prestación".

La Consejería de Presidencia ha iniciado así "el proceso para la contratación de las actuaciones necesarias para poder llevar a cabo la obtención y difusión" de la información relativa a los resultados del escrutinio provisional de las próximas elecciones autonómicas andaluzas previstas para el próximo año 2026 "de forma rápida, eficaz y segura, con el objetivo de mantener informada a la opinión pública de manera adecuada", según se puede leer en la memoria justificativa de la licitación.

Con este objetivo, y con esta contratación --para la que se pueden presentar ofertas hasta el próximo martes, 9 de diciembre, a las 14,00 horas--, "se plantea el montaje del operativo que comportará el despliegue de un complejo dispositivo logístico, la preparación de las infraestructuras correspondientes y la implantación del sistema organizativo necesario para posibilitar la recepción de los datos puntuales desde las mesas electorales hasta los sistemas de difusión, todo ello de la forma más operativa posible y con el mayor grado de transparencia, calidad y seguridad".

Una "parte significativa" de las prestaciones incluidas en el contrato están "directamente relacionadas con servicios audiovisuales, logísticos y de comunicación institucional, tales como el diseño y operación de centros de difusión, la producción de contenidos para medios de comunicación, la gestión del Centro de Atención para las Juntas Electorales, y el soporte a la presentación pública del operativo electoral", según detalla el mismo documento.

FASES

Además, los trabajos objeto del contrato se estructuran temporalmente en una fase preparatoria seguida de tres fases principales; en concreto, una previa, que "recoge el conjunto de actuaciones que van desde la convocatoria de la consulta hasta ésta"; la jornada electoral y las "actuaciones posteriores", que "engloba las tareas del escrutinio definitivo, la integración de los resultados definitivos en la base de datos del Servicio de Estudios y Coordinación Electoral, y la publicación de los resultados provisionales y definitivos".

De acuerdo con las especificaciones del pliego de prescripciones técnicas, en la 'fase previa' la empresa adjudicataria "preparará los elementos necesarios, desarrollará los programas informáticos, realizará las pruebas pertinentes y, al menos, un simulacro general del operativo en el cual se probarán todos los elementos definitivos implicados", así como tendrá que "dar apoyo en la presentación oficial del operativo a los medios de comunicación".

Paralelamente al funcionamiento de la web electoral, la Consejería "pondrá en marcha un servicio de consulta ciudadana que se prestará desde un Centro de Atención a la Ciudadanía (CAC), cuya operación correrá a cargo de la Consejería de Presidencia, que "podrá solicitar a la empresa adjudicataria la elaboración de toda la información necesaria".

Durante la jornada electoral se realizará la operación de escrutinio provisional, dando "todo el soporte necesario para el acto de difusión correspondiente". Asimismo, "se recogerá y procesará la información relativa a la constitución de las mesas electorales y de participación en distintos momentos para su difusión".

Desde la Junta justifican la licitación de este contrato porque "el Servicio de Estudios y Coordinación Electoral de la Secretaría General de Interior de la Consejería de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa --actualmente, Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias-- no cuenta con los medios materiales ni humanos para la realización de los trabajos objeto de la contratación, por lo que se hace necesaria su ejecución con medios externos".

Por parte del Gobierno andaluz, se descarta además dividir en lotes esta contratación "puesto que no hay tareas o partes de la prestación que puedan hacerse de forma separada sin poner en riesgo la correcta ejecución del mismo", según se señala en la memoria justificativa de la licitación, donde se subraya que "el servicio resultante, por su alcance funcional, constituye una unidad que no permite una diferenciación en diferentes servicios que puedan ser adjudicados a distintas empresas prestatarias de servicios sin que ello afecte sensiblemente a los plazos y calidad de dicho sistema de información".

COSTES DIRECTOS E INDIRECTOS

Finalmente, en una memoria complementaria se detallan los "costes directos e indirectos aparejados a la ejecución del contrato", de forma que para la "recogida y transmisión de la información de las mesas electorales" se prevé un montante, sin IVA, de 1.279.908 euros; para sistemas de difusión de información, un total de 1.213.172 euros; para el Centro de Recuento y Difusión, un importe de 256.320 euros, y para el Centro de Recogida de Información, un montante de 218.320 euros.

Otros costes recogidos en esta memoria complementaria son los del Servicio de Comunicaciones --por 619.104 euros--; la web del proceso electoral --por un montante de 75.942 euros--; el Sistema de gestión de seguridad de la información, que se asocia a un montante de 139.000 euros, y la cuantía de 159.000 euros que se presupuesta para "protección frente a incidentes informativos".