La Junta nombra a Antonio Pérez Paz como nuevo director del Museo Arqueológico de Sevilla

La consejera de Cultura, Patricia del Pozo, con el nuevo director del Museo Arqueológico de Sevilla, Antonio Pérez Paz, y la antigua directora, Marisol Gil de los Reyes - JUNTA DE ANDALUCÍA

SEVILLA 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Cultura y Deporte ha nombrado este jueves como nuevo director del Museo Arqueológico de Sevilla al arqueólogo y conservador de museos Antonio Pérez Paz, quien sustituye a Marisol Gil de los Reyes a causa de su jubilación.

Según ha indicado la Junta en una nota, la consejera Patricia del Pozo ha mantenido un encuentro con ambos para analizar los desafíos actuales de la institución, inmersa en la rehabilitación integral de su sede, el antiguo pabellón de las Bellas Artes de la Exposición Iberoamericana de 1929.

Pérez Paz es licenciado en Geografía e Historia por la Universidad de Sevilla, arqueólogo de profesión y funcionario del Cuerpo Superior Facultativo de la Junta de Andalucía como conservador de museos.

Ha dirigido numerosas excavaciones en la provincia, entre las que destacan sus trabajos en Celti -Peñaflor- y Orippo -Dos Hermanas- y su labor de difusión en el Conjunto Arqueológico de Itálica, en Santiponce.

Su carrera como funcionario comenzó en el Museo Arqueológico de Córdoba y prosiguió con su integración en el equipo de la Secretaría General Técnica, encargándose de relanzar las grandes infraestructuras culturales y patrimoniales, entre las que cabe destacar una de nueva creación, el Centro Logístico del Patrimonio Cultural (CLPC), desde hace pocos años área de reserva de las colecciones del Museo Arqueológico de Sevilla.

Poco después, ocupó la jefatura del departamento de difusión de la Dirección General de Bienes Culturales y fue técnico de exposiciones en el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo (CAAC). Desde este puesto pasó a desempeñar labores de conservación e investigación en el Museo Arqueológico de Sevilla. Posteriormente, ocupó la dirección del Conjunto Arqueológico de Itálica, desde 2013 a 2017.

Desde hace más de ocho años es el jefe del Servicio de Instituciones y Programas Culturales de la delegación territorial de la Consejería de Cultura y Deporte en Sevilla. En este puesto apoya la gestión de los conjuntos arqueológicos, los museos, los enclaves, la biblioteca provincial y el archivo histórico.