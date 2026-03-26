La Junta pone de relieve el peso de Andalucía Aeroespace en el relevo de su presidencia, que asume Alarcón de la Lastra

El consejero de Universidad, José Carlos Gómez Villamandos, segundo por la izquierda, en Andalucía Aeroespace. - ANDALUCIA AEROESPACE

SEVILLA 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

Andalucía Aerospace, el clúster aeroespacial y de defensa regional, ha celebrado este jueves su Asamblea General en la sede de la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA), donde se ha producido el relevo en su presidencia. Fernando Alarcón de la Lastra, CEO de la firma Canagrosa, proveedor de servicios técnicos de alta especialización en la industria aeroespacial, ha sido elegido por unanimidad nuevo presidente de Andalucía Aerospace para los próximos cuatro años.

"Andalucía Aerospace se ha consolidado como un clúster de referencia en España y en el ámbito internacional dentro del sector aeroespacial, destacado por su crecimiento sostenido y su alta capacidad tecnológica", y bajo el liderazgo de su nuevo presidente "continuará fortaleciendo su papel como motor económico y como actor relevante en el panorama aeroespacial nacional e internacional". Así se ha pronunciado el consejero de Universidad, Investigación e Innovación, José Carlos Gómez Villamandos, durante su participación en el acto de relevo de la junta directiva.

Ingeniero industrial por la Universidad de Sevilla, la vinculación de Alarcón de la Lastra con el sector aeroespacial se inició en 2012 cuando se incorporó a Canagrosa, cuya dirección general asumió en 2024. Su impulso a una estrategia de diversificación, innovación tecnológica y la expansión internacional de la compañía le valió el reconocimiento en 2024 como 'Directivo Aeroespacial del año', un premio anual que concede Andalucía Aerospace desde 2019.

Durante su discurso, Gómez Villamandos ha dado la bienvenida a la nueva junta directiva y ha querido reconocer el trabajo tanto de la junta como del presidente saliente. Sobre Gómez-Guillamón, ha destacado que "su constante dedicación, su compromiso inquebrantable y su talento han sido clave para el crecimiento de Andalucía Aerospace y el fortalecimiento de la región como referente en este ámbito". "Ha sido un placer tener un interlocutor como tú y encontrar siempre una mano tendida para impulsar el sector y potenciar el asociacionismo empresarial de Andalucía", ha remarcado.

Asimismo, ha querido trasladar al nuevo presidente y a su equipo todo el apoyo de la Consejería de Universidad, Investigación e Innovación en esta nueva etapa. "Asumís una gran responsabilidad, pero también la apasionante tarea de seguir construyendo sobre una base sólida, en un momento clave para el sector, con un amplio abanico de retos y desafíos globales", ha manifestado Gómez Villamandos, quien les ha instado "a mirar al futuro con ilusión".

El consejero ha subrayado que el sector aeroespacial es actualmente uno de los principales activos tecnológicos de Andalucía, un segmento "con grandes oportunidades desde el punto de vista de la empleabilidad, que destaca por su alto nivel de cualificación y su apuesta constante por la innovación". Además, ha añadido, que en los últimos años la comunidad andaluza "ha reforzado su posicionamiento en este ámbito, perfilándose el tejido aeroespacial como un motor clave de desarrollo económico, innovación y proyección internacional".

En este sentido, Gómez Villamandos ha detallado que este sector genera en torno a 15.000 empleos y representa alrededor de 1,2 puntos del PIB regional, toda vez que ha concretado que Andalucía Aerospace cuenta hoy con 104 asociados. Y todo ello, ha añadido, "es fruto del trabajo de quienes formáis parte de esta gran comunidad, porque el esfuerzo conjunto es el verdadero motor que impulsa este proyecto". "Creo sinceramente que desde Andalucía Aerospace habéis logrado mucho más de lo que os proponíais y el balance de este clúster antes de cumplir sus primeros diez años de vida debe haceros sentir tremendamente orgullosos", ha concluido el consejero.