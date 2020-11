La Junta prevé un crecimiento del PIB para el 2021 del 7% y la creación de 164.000 empleos

SEVILLA, 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Transformación Económica, Industria, Conocimiento y Universidades, Rogelio Velasco, ha informado este miércoles de que el anteproyecto de Presupuestos de Andalucía para el 2021 prevé un crecimiento del Producto Interior Bruto (PIB) de la comunidad autónoma del 7%, mientras que calcula terminar el próximo ejercicio con un crecimiento del número de ocupados del 5,5% y la generación de 164.000 puestos de trabajo nuevos, "de manera que a final de 2021 el volumen de ocupados será alrededor de 3.160.000 andaluces".

Así lo ha trasladado Velasco en la rueda de prensa que ha ofrecido junto al titular de Hacienda y Financiación Europea, Juan Bravo, tras la reunión semanal del Consejo de Gobierno que, en esta ocasión, ha dado luz verde al proyecto de Ley de Presupuestos de la comunidad para 2021.

En este marco, el consejero de Transformación Económica ha garantizado que "todos los esfuerzos del Gobierno andaluz están enfocados a combatir el Covid-19 para que la pandemia podamos tenerla controlada cuanto antes". "No hay atajos ni caminos más cortos, sin que la pandemia esté controlada ni las familias se van a animar a consumir ni las empresas a hacer nuevas inversiones, lo que está generando una rémora extraordinaria sobre el comportamiento de la economía andaluza en términos de reducción del PIB y en generación de desempleo", ha indicado.

Para combatir esta situación, ha hecho hincapié en que la Junta ha aprobado una batería de medidas de carácter económico, financiero y hacendístico, así como otras para mejorar las condiciones de salud de la sociedad andaluza, "de manera que actuamos de las todas las maneras que podemos, directa o indirectamente, para combatir el Covid-19".

De este modo, Velasco ha aseverado que el proyecto de Presupuestos para el 2021 es "riguroso, genera confianza y estabilidad", así como ha recalcado que el Gobierno andaluz ha cumplido con toda la normativa vigente para elaboración de las cuentas y ha enviado todas las previsiones de crecimiento de PIB, deuda y déficit público a la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef), "y hemos recibido de su parte todo tipo de parabienes, nos han alabado las técnicas econométricas y el modelo subyacente de la economía andaluza que permite realizar previsiones robustas y creíbles para el 2021".

Para explicar las previsiones, el consejero ha indicado que en mayo la Secretaría General de Economía realizó unas previsiones acerca del comportamiento PIB andaluz para el 2020 situándolo en un -10,4%, si bien actualizada esta previsión hace unos días, "el panorama ha ido a peor porque en lugar del -10,4% va a ser del -11,4%, a cuenta de que los rebrotes se están intensificado de una manera inesperada en el último cuatrimestre del año". Esto, como ha agregado, "ha obligado a que el Gobierno andaluz revise a la baja la tasa de crecimiento prevista para este año".

No obstante, ha augurado que si las cosas no empeoran, aunque Andalucía acabe este año con una tasa negativa del al menos un 11,4%, "para el 2021 las previsiones, que son moderadas, son de un crecimiento del 7%". Así, aunque todavía el próximo año no permitirá recuperar todo el PIB perdido durante los tres trimestres que va de año, "al menos se compensará en buena medida".

Sobre el endeudamiento público, Velasco ha explicado que tanto en deuda pública respeto al PIB como en deuda respecto al número de habitantes, "Andalucía está mejor posicionada que el conjunto de comunidades autónomas del país". En concreto, ha preciado que el ratio de deuda pública en relación al PIB en Andalucía alcanza el 22,7%, mientras que para España se sitúa en el 26,1%, "estamos mejor que la media española en 3,5 puntos respecto al PIB".

Igualmente, en cuanto a la deuda por habitante "también estamos en una situación favorable respecto a España" pues en Andalucía es de 4.186 euros frente a los 6.459 euros en el conjunto país. "Son datos favorables que no son producto de la casualidad, son el resultado de políticas rigurosas que se han llevado a cabo durante los últimos trimestres", ha agregado el consejero.

Así, Velasco ha indicado que en el primer semestre del 2020, a 30 de junio, "la deuda pública de Andalucía alcanzaba los 35.483 millones de euros, cifra que comparada con el primer semestre del 2019, resulta que este año la hemos reducido en un 2,4%, lo que indica que tenemos mayor margen de endeudamiento que el conjunto de comunidades autónomas". "Esto no significa que vayamos a malgastar el dinero, estamos haciendo este año y para el próximo lo que los gobiernos económicos de mejor calidad del los países de la OCDE están llevan a cabo", ha explicado.

Con vistas al 2021, el consejero ha indicado que el déficit que permite a Andalucía la Hacienda Pública es del 2,2%, "lo que nos permitirá generar 80.000 empleos y un impulso del 2,5% del PIB", para insistir en que "este proceso no es aislado en Andalucía o en España pues Alemania o Holanda también se encuentran en situación de déficit", esto antes de asegurar que el Gobierno andaluz "no lleva a cabo una política económica heterodoxa sino justamente lo contrario, ortodoxa".

Asimismo, en cuanto a la previsión de creación de empleo para el 2021, ha indicado que el 2020 terminará con una cifra de ocupados "3,8 inferior al 31 de diciembre del 2019, mientras que para el próximo ejercicio, con la previsión de que el PIB andaluz crecerá un 7%, el número de ocupados crecerá un 5,5% y, por tanto, se generarán 164.000 puestos de trabajo nuevos, de manera que a final de 2021 el volumen de ocupados será de alrededor 3.160.000 personas".