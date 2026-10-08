La Junta recibe 13 ofertas de empresas para las obras de urbanización del Área Logística de Majarabique en Sevilla

El consejero de Fomento y Movilidad de la Junta de Andalucía, Mario Muñoz-Atanet - JUNTA DE ANDALUCÍA

SEVILLA 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Fomento y Movilidad de la Junta de Andalucía, Mario Muñoz-Atanet, ha confirmado en el seno de la comisión del Parlamento que se han recibido 13 ofertas de empresas para las obras de urbanización de la primera fase del Área Logística de Majarabique. Una actuación que se encuentra actualmente en fase de licitación por 35 millones de euros, y que ha despertado "un notable interés".

Según ha expresado el consejero este miércoles durante la comisión celebrada en el Parlamento de Andalucía, la adjudicación de las obras está prevista para antes del final de año y permitirá urbanizar las primeras 57 hectáreas de las 193 hectáreas contempladas para este nodo logístico.

Al hilo de ello, Muñoz-Atanet ha destacado el esfuerzo del Gobierno andaluz para "desbloquear este proyecto, poniendo fin a 14 años de trabas administrativas y urbanísticas e incorporando Majarabique a la Red Logística de Andalucía".

En este sentido, Muñoz-Atanet ha defendido que "Andalucía reúne todos los requisitos para consolidarse como la gran plataforma logística del sur de Europa", a lo que ha señalado que, hasta el momento, Andalucía cuenta con cinco áreas logísticas de interés autonómico, como son los centros de transporte de mercancías de Sevilla y Málaga y las áreas logísticas de Bahía de Algeciras, Córdoba y Antequera.

"Todas estas actuaciones forman parte de la estrategia logística del Gobierno andaluz, una hoja de ruta que además está recogida en el Plan de Infraestructuras (Pitma 2030). Y, precisamente, la primera fase del área logística de Majarabique es uno de los pilares de la estrategia impulsada por este gobierno", ha remarcado.

UBICACIÓN EXTRATÉGICA

Además, "su ubicación es estratégica", ha continuado el titular de Fomento y Movilidad, quien ha apuntado que este nodo logístico se ubicará entre Sevilla y la Rinconada, junto al corredor ferroviario andaluz y conectado a la futura SE-35 y a la SE-40, y colindante con la terminal ferroviaria de Adif gestionada por la Autoridad Portuaria de Huelva.

Asimismo, ha avanzado que las empresas que se instalen en el área "podrán importar y exportar mercancías a través del Puerto de Huelva, aprovechando la proximidad de una terminal con función de Puerto Seco", gracias a esta conexión, que también ha asegurado, servirá de nodo logístico para el sudoeste peninsular, conectado con Canarias, el norte de África, los mercados mediterráneos y el norte de Europa a través del Puerto de Huelva.

Dentro de este contexto, el consejero de Fomento ha señalado que se trata de una actuación que "generará miles de empleos directos e indirectos y reforzará la competitividad de Andalucía".

EXPROPIACIÓN DE TERRENOS

De la misma manera, este jueves, la Junta ha iniciado el procedimiento de expropiación forzosa de terrenos en Sevilla y La Rinconada necesarios para ejecutar el proyecto de urbanización de los sectores AF-2 y AF-3 de la primera fase del Área Logística de Interés Autonómico de Majarabique.

El procedimiento, cuya resolución ha sido publicada en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA), tiene como objetivo disponer de los terrenos y derechos necesarios para desarrollar estas actuaciones. El proyecto de urbanización fue aprobado el 28 de mayo de 2025, mientras que el inicio del expediente de expropiación fue ordenado el 15 de junio de 2026.

La resolución ha establecido la apertura de un periodo de información pública de 15 días hábiles, durante el cual los propietarios y demás personas o entidades interesadas podrán presentar alegaciones y aportar la documentación que consideren necesaria. La relación de bienes afectados podrá consultarse en los ayuntamientos de ambos municipios y en la Delegación Territorial competente.