La Junta remitirá este lunes el informe para la evaluación de Itálica en Sevilla como Patrimonio Muncial por la Unesco

Acto celebrado en el anfiteatro del Conjunto Arqueológico de Itálica en Sevilla - JUNTA DE ANDALUCÍA

SEVILLA 18 Ene. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Cultura y Deporte, Patricia del Pozo, ha informado de que la Junta de Andalucía entregará este lunes, 19 de enero, el informe de la candidatura 'Itálica, ciudad ceremonial' al Ministerio de Cultura para su posterior presentación ante la Unesco con vistas a su evaluación para la entrada en la Lista de Patrimonio Mundial, que reconocería los valores universales excepcionales de la ciudad romana ubicada en el municipio sevillano de Santiponce.

Según ha informado la Junta en una nota, Del Pozo ha explicado que "el expediente recoge todas y cada una de las cuestiones formales u operativas, en consonancia con las indicaciones realizadas por el máximo organismo de Naciones Unidas para la protección y salvaguarda del patrimonio cultural y natural". La consejera ha estado acompañada por el delegado de la Junta en Sevilla, Ricardo Sánchez, la viceconsejera de Cultura y Deporte, Macarena O'Neill, y el alcalde de Santiponce, Juan José Ortega, entre otras autoridades.

Asimismo, en un acto celebrado en el anfiteatro del Conjunto Arqueológico de Itálica, la consejera Del Pozo ha recordado que "se trata de la candidatura que España va a presentar para su valoración en la 49º asamblea del Comité del Patrimonio Mundial de la Unesco, prevista para 2027, tal como fue acordado por unanimidad el Consejo de Patrimonio Histórico Español, con representación de todas las comunidades autónomas y del Estado, en la reunión celebrada en mayo de 2025".

La responsable ha avanzado que, tras "este importante paso dado hoy por la candidatura de la ciudad romana ubicada en Santiponce", el Ministerio de Cultura, único organismo competente para este fin, deberá presentar el expediente de 'Itálica, ciudad ceremonial' al Centro de Patrimonio Mundial de la Unesco, localizado en París, "para su evaluación por los órganos consultivos en los próximos meses".

Según el cronograma previsto, en la primavera de 2026, la Unesco determinará si la candidatura de 'Itálica, ciudad patrimonial' forma parte del cupo de propuestas que pasarán a ser evaluadas por el Comité del Patrimonio Mundial en 2027.

"Un primer corte que, con todas las cautelas debidas, confiamos en superar, toda vez que la reformulación de la candidatura de Itálica, de villa adrianea a ciudad ceremonial, llevada a cabo por los técnicos de la Consejería de Cultura en colaboración con especialistas de primer nivel, se ha demostrado como acertada e innovadora, al incluir los últimos avances en materia de investigación arqueológica, conservación y difusión patrimonial".

A partir de entonces, el enclave recibirá la visita del evaluador y/o evaluadores, se atenderán a todas las cuestiones que planteen y redactarán los informes adicionales caso de ser requeridos. El calendario prevé una defensa de la candidatura en diciembre de 2026 en el Centro de Patrimonio Mundial ubicado en París.

Y, si obtuviese un informe favorable, será discutida en la reunión del Comité del Patrimonio Mundial de julio de 2027, organismo encargado de aprobar los bienes que pasarán a formar parte de la Lista de Patrimonio Mundial.