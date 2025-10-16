La Junta respalda la apertura de la nueva residencia de mayores en Tomares (Sevilla): "Mejora la vida de los mayores"

SEVILLA 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Ramón Fernández-Pacheco, ha asistido este jueves a la inauguración oficial de la residencia de mayores y centro de día Neurocare Home Tomares, en la provincia de Sevilla, un acto en el que ha subrayado que este tipo de iniciativas mejoran la calidad de vida de las personas mayores.

Al acto también ha asistido el viceconsejero de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, José Repiso. Durante la inauguración, Fernández-Pacheco ha subrayado el compromiso del Gobierno andaluz con todas aquellas iniciativas "que mejoran la calidad de vida de nuestros mayores y fortalecen el tejido social y económico de Andalucía".

Según ha informado la Junta en una nota, la nueva residencia ofrecerá servicios especializados tanto de estancia residencial como de centro de día, en un proyecto que refuerza la atención y cuidado de las personas mayores en la comunidad.