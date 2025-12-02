La Junta señala el "excelente comportamiento" del mercado laboral en noviembre que anticipa "un cierre de año favorable"

La consejera de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo, Rocío Blanco, en imagen de archivo. - JOAQUIN CORCHERO/PARLAMENTO

SEVILLA 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo, Rocío Blanco, ha valorado este martes los datos del paro de noviembre, que "ha dejado datos muy positivos en nuestro mercado de trabajo". En este sentido, ha destacado el "excelente comportamiento de noviembre", con una "notable reducción del paro, el fuerte aumento de las afiliaciones y el auge del trabajo autónomo", lo que, según ha señalado, anticipa "un cierre de año favorable para Andalucía".

Tal y como ha subrayado, este cierre se lleva a cabo "con una economía que mantiene su dinamismo y su capacidad de creación de empleo, además consolidando a nuestra tierra como una de las regiones más activas y con mayor empuje del país".

Según ha señalado, Andalucía es la comunidad autónoma que más ha reducido el desempleo en cifras absolutas, entre las once que registran descensos, con 6.934 personas menos inscritas en el Servicio Andaluz de Empleo, lo que sitúa el número total de parados en 595.328, "de nuevo por debajo de las 600.000 personas".

Blanco ha añadido que se trata de la séptima mayor bajada en un mes de noviembre de toda la serie histórica y que Andalucía aporta "cerca del 37% de la caída del desempleo en España". "Casi cuatro de cada diez personas que han salido del paro son andaluzas", ha afirmado.

Así, la consejera ha explicado que la reducción se extiende a todos los sectores, con "especial dinamismo" en los servicios por el inicio de las campañas de Navidad y por el "arranque, aunque aún parcial, de la campaña del aceite", que ha generado descensos significativos en Jaén, Sevilla y Córdoba. Ambos sectores "expican alrededor del 80% de la bajada del paro este mes".

La titular de empleo ha destacado también la evolución interanual, con una caída de 50.985 parados en los últimos meses en Andalucía, con descensos "en todas las provincias, en todos los sectores, franjas de edad y ambos sexos". Según ha afirmado, este comportamiento "demuestra que Andalucía avanza de manera sólida y equilibrada en la consolidación del empleo".

Blanco ha asegurado además que la comunidad "lidera el descenso del desempleo en términos absolutos en el año y encadena 55 merses de descenso continuado desde mayo de 2021". Además, ha añadido que Andalucía ha creado más de 15.000 empleos en noviembre, situándose como la tercera comunidad de España en creacion de empleo, "solo por detrás de Madrid y la Comunidad Valenciana", frente a la pérdida registrada en el conjunto del país.

La consejera ha resaltado también que Andalucía "vuelve a batir récord de autónomos" al alcanzar los 592.505 trabajadores por cuenta propia, encabezando de nuevo este ranking. En su opinión, este crecimiento confirma "el impulso emprendedor de nuestra tierra y el protagonismo creciente de los pequeños negocios".

A este respecto, ha señalado que los datos "refuerzan la solidez de nuestra economía y la capacidad del tejido productivo para generar unevas oportunidades laborales", así como "muestran que las subidas coyunturales del desempleo tras el verano no alteran la tendencia positiva del mercado laboral andaluz".