La Junta valora el récord exportador con 15.142 millones: "Andalucía sigue exportando más ganando mercados"

La consejera de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Diálogo Social, y portavoz de la Junta de Andalucía en funciones, Carolina España, durante su intervención en la presentación del XVI Ranking de Empresas Exportadoras de Andalucía. - MARÍA JOSÉ LÓPEZ / EUROPA PRESS

SEVILLA 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Diálogo Social, y portavoz de la Junta de Andalucía en funciones, Carolina España, ha sostenido este miércoles 1 que pese al contexto de incertidumbre internacional, Andalucía "sigue exportando más, sigue ganando mercados y sigue creciendo por encima de la media nacional". En concreto, en el primer cuatrimestre de 2026, Andalucía ha batido récord con 15.142 millones de euros en exportaciones.

En la presentación del XVI Ranking de Empresas Exportadoras de Andalucía de la revista 'Andalucía Económica' en la sede del Club Cámara de Sevilla, la portavoz ha agradecido al equipo de Andalucía Económica "el esfuerzo y el rigor con el que elabora cada año este trabajo, que se ha convertido en una referencia para conocer la realidad de uno de los grandes motores de la economía andaluza, nuestro sector exterior".

En este sentido, España ha afirmado que las 300 empresas que aparecen recogidas en esta edición representan el "músculo principal de nuestro tejido exportador", forman parte de las 5.907 empresas exportadoras regulares contabilizadas en Andalucía en 2025 y son a su vez "la mejor forma de llevar la Marca Andalucía por el mundo".

En concreto, la consejera ha destacado que los más de 15.100 millones exportados en los primeros cuatro meses de 2026 superan todo lo exportado durante todo el 2009, cuando se comenzó a elaborar el mencionado ranking.

"Pocas cifras como las de nuestro sector exportador reflejan mejor la transformación económica andaluza", ha considerado España, al tiempo de precisar que las empresas son las "grandes aliadas en la creación de empleo y riqueza" en la comunidad andaluza.

En contexto, al acto han acudido el presidente de la Cámara de Comercio de Sevilla y de la revista Andalucía Económica, Francisco Herrero; el director territorial de Caixabank en Andalucía, Juan Ignacio Zafra; el secretario General de Economía, José Manuel Alba; el director territorial sur de la Compañía Española de Seguros de Crédito a la Exportación (Cesce), Álvaro Portes; el director general de Metalurgia de Atlantic Copper, Jesús Hurtado; el director general de la revista Andalucía Económica, Alfredo Chávarri; el Gerente de Andalucía Trade, Antonio de la Morena; el delegado territorial de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Diálogo Social de la Junta de Andalucía en Sevilla, Antonio José Ramírez.