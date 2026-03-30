Llamamiento para donar sangre durante esta Semana Santa en Sevilla ante el "previsible descenso", en especial A negativo

Archivo - Imágenes que muestran a donantes de sangre durante su extracción. - Francisco J. Olmo - Europa Press - Archivo

SEVILLA 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Centro de Transfusión, Tejidos y Células (CTTC) de Sevilla, perteneciente al Servicio Andaluz de Salud (SAS) de la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias, ha lanzado una nueva campaña de donaciones de sangre de cara a la Semana Santa.

"Sabemos que las reservas van a descender, aunque ahora mismo hemos entrado en un mínimo aceptable", ha explicado la portavoz del CTTC de Sevilla, Dora Díaz, a Europa Press, al mismo tiempo que ha destacado que se necesita especialmente sangre del grupo A negativo.

Para llevar a cabo este refuerzo, se ha habilitado este lunes 30 de marzo puntos de donación en el centro comercial Metromar de Mairena del Aljarafe (Sevilla) de 17,00 a 21,00 horas y en el centro de salud de Estepa de 17,30 a 21,00 horas.

El martes 31 estará abierto de nuevo el centro comercial Metromar de Mairena del Aljarafe (Sevilla) de 10,00 a 14,00 horas y de 17,00 a 21,00 horas. Por la tarde estará habilitada la Casa de la Cultura de Los Corrales de 17,30 a 21,00 horas y en Isla Mayor en el edificio de usos múltiples Fernando Pallarés de 17,00 a 21,00 horas.

También estará disponible la donación en el centro comercial Metromar de Mairena del Aljarafe en el mismo horario del martes, a esta lista se une de 17,00 a 21,00 horas el centro comercial Sevilla Factory en Dos Hermanas y la hermandad de Nuestra Señora del Rosario en Burguillos.

En paralelo, se mantiene abierto de lunes a viernes de 8,00 a 21,00 horas y el sábado de 9,00 a 15,00 horas el punto fijo de donación en la avenida Manuel Siurot. Durante la Semana Santa no se abre la sala de donación del hospital Virgen Macarena.

DONACIÓN DE PLAQUETAS EL SÁBADO SANTO

Dora Díaz ha señalado que el Sábado Santo se va a llevar una convocatoria a donantes especiales de plaquetas ante su caducidad que podría afectar a los enfermos de leucemia.

Estas convocatorias especiales se realizan en tres momentos del años, el Sábado Santo, en el puente de la Constitución y las fiestas navideñas, ante la asuidad de días festivos que modifican el calendario normal de donaciones.

"Son personas que normalmente ya son donantes de sangre, porque para las plaquetas y plasma hay que tener unas vías especialmente aptas y son donaciones más largas y hay una base de datos", ha señalado Díaz.