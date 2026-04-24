Más de 150 profesionales asisten a la VII Jornada de Formación de Medicina Física y Rehabilitación de Sevilla

VIII Jornada de Formación de Medicina Física y Rehabilitación de Sevilla - JUNTA DE ANDALUCÍA

SEVILLA 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Unidad de Gestión Clínica (UGC) de Medicina Física y Rehabilitación de Sevilla ha celebrado su VII Jornada de Formación, un encuentro que ha reunido a más de 150 profesionales de toda la provincia y que este año ha sido organizado en el Hospital Universitario Virgen Macacarena.

Según ha informado la Junta de Andalucía en una nota, la cita ha congregado a profesionales de los distintos nodos y perfiles que integran esta unidad, entre los que se distinguen médicos rehabilitadores, médicos internos residentes de Medicina Física y Rehabilitación, enfermeras, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionales y logopedas, profesionales que integran el equipo de rehabilitación junto a Tcaes, celadores y administrativos.

La Unidad de Gestión Clínica está integrada por profesionales de los servicios de Rehabilitación de los Hospitales Universitarios Virgen del Rocío y Virgen Macarena, del Área de Gestión Sanitaria Sur de Sevilla y de las salas de fisioterapia de Atención Primaria de los Distritos Sanitarios Aljarafe-Sevilla Norte y Sevilla.

Durante la jornada se han desarrollado dos mesas científicas con temas de especial actualidad para la práctica clínica. Entre ellos, la nueva estrategia de derivación directa en procesos protocolizados a las salas de fisioterapia de Atención Primaria, así como la utilidad y eficiencia de las nuevas modalidades terapéuticas de telerrehabilitación motórica y neurocognitiva.

El programa científico se ha completado con la presentación de siete comunicaciones orales y ocho pósteres, en los que se han expuesto buenas prácticas, casos clínicos complejos y trabajos de investigación desarrollados por los profesionales de la Unidad.