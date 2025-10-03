Más de 200 futuros profesionales cursarán sus prácticas de FP en el Hospital Universitario Virgen Macarena (Sevilla)

Personal Técnico de Cuidados Auxiliares de Enfermería (TCAE) aseando a un paciente en el Hospital Virgen Macarena. Imagen de archivo. - HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN MACARENA

SEVILLA 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

Futuros profesionales cursarán sus prácticas de FP en el Hospital Macarena

El Hospital Universitario Virgen Macarena de Sevilla recibirá este próximo curso más de 200 nuevos estudiantes de Formación de Centros de Trabajo (FCT) para iniciar sus prácticas. El alumnado, que en su mayoría lo componen Técnicos en Cuidados Auxiliares de Enfermería (TCAE), aprenderán diversas técnicas para desarrollar sus funciones como futuros profesionales tanto del ámbito sanitario como no sanitario.

Según ha informado el centro hospitalario en nota de prensa, el objetivo de estas prácticas es "completar la formación teórica del centro educativo y conocer in situ el trabajo que llevan a cabo los profesionales correspondientes".

El periodo de prácticas del alumnado tendrá una duración aproximada de tres meses, en el que completarán su formación. La Junta ha enfatizado que "será su primera experiencia para saber en qué consiste la profesión y el trabajo del personal sanitario, han subarayado desde el citado hospital".

De este modo, en su paso por los centros sanitarios estarán tutelados por profesionales de los mismos, que los orientarán en la realización de tareas y funciones. La Formación en Centros de Trabajo (FCT) y la Formación en Centros u Organismo Equiparado (FCT Dual) son módulos obligatorios que se cursan en todas las enseñanzas de Formación Profesional (FP), tanto de FP Básica, como de grado medio y superior.

Esta es una fase de formación práctica que se desarrolla en el centro de trabajo y que, con la entrada en vigor de la FP Dual, se realiza tanto en el primer como en el segundo curso escolar en el entorno real de la empresa.

La Junta ha enmarcado que en estas cinco décadas, "el centro hospitalario se ha consolidado como referente en la ciudad tanto por los avances tecnológicos incorporados como por la mayor complejidad en su cartera de servicios", al tiempo que ha destacado "su potencial investigador, así como el elevado grado de humanización en la atención a los usuarios y los cuidados que se ofrecen a los pacientes".