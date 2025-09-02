Más de 23.300 niños de tres años inician este miércoles el curso en Sevilla, medio millar más que el año pasado

SEVILLA 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un total de 23.339 niños de tres años de la provincia inician este miércoles 3 de septiembre el curso escolar 2025/26 en las escuelas y centros de Educación Infantil de Sevilla, según los datos de matriculación registrados por la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, lo que supone 542 escolares más que en el curso pasado en las mismas fechas.

Según ha informado la Junta de Andalucía en una nota, por tramos de edad, en cero años son 1.672 niñas y niños, en un año 9.280 y en dos 12.387 escolares, aunque ha aclarado que la matriculación en el primer ciclo de infantil permanece abierta durante todo el curso escolar.

Esta etapa presenta este curso como novedad la gratuidad del servicio de atención socioeducativa para las plazas de 2 años, tanto en las escuelas infantiles de la Junta como en los centros adheridos al programa de ayudas a las familias.

La inversión prevista para esta medida en este curso es de 40 millones de euros, mientras que en el conjunto de la etapa se destinará este año un total de 290 millones de euros a ayudas a las familias, 107,3 millones más que en 2018, un 58% de incremento. El total del presupuesto para el primer ciclo de Infantil en este curso supera los 400 millones de euros.

Según recoge el Decreto aprobado el pasado marzo, en un plazo máximo de seis años el nuevo modelo de gratuidad del servicio socioeducativo se extenderá también a los tramos de 0 y 1 año, es decir, al primer ciclo al completo.

Además, se prevé una tendencia al alza en la escolarización en Sevilla a lo largo del curso, con la estimación de superar la cifra de 26.700 niños en la red de escuelas infantiles de la provincia. En este curso se han ofertado un total de 32.806 plazas.

La provincia cuenta para este ciclo con una red de 609 centros, entre los que se encuentran las escuelas infantiles de titularidad de la Junta de Andalucía y los centros públicos o privados adheridos al programa de la Junta para el fomento de la escolarización en el primer ciclo de Educación Infantil.

Respecto a la tasa de escolarización, la previsión en la comunidad andaluza es alcanzar el 58,6%, es decir 14 puntos más que en 2018, la más alta de la serie histórica y por encima de la media nacional (49,2%).

En el 2025-26 conviven dos modelos, el de 0 y 1 años, que seguirá como hasta ahora con servicios y bonificaciones en función de la renta, y el tramo de 2 años, con la gratuidad de la educación en el servicio socioeducativo y bonificaciones en comedor y aula matinal o aula de tarde.

Tanto las escuelas infantiles como los centros de educación infantil ofrecerán sus servicios de lunes a viernes todos los días no festivos del año, salvo el mes de agosto, en horario ininterrumpido de 7.30 a 17.00 horas, siendo un máximo de ocho las horas de permanencia en los centros de los escolares.

Por su parte, el régimen ordinario de clase comenzará el tercer día hábil del mes de septiembre y finalizará el penúltimo día hábil del mes de julio de cada año.