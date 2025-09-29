Más de 5.000 controles al año en Andalucía para controlar enfermedades ganaderas para las que la oposición pide ayudas

SEVILLA 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía, Ramón Fernández-Pacheco, ha sostenido este lunes que la comunidad andaluza está entre las que "mejores estatutos sanitarios" tiene para "hacer frente a cualquier eventualidad que afecte a la sanidad animal". En este sentido, ha puesto como ejemplo de esa "concienciación" los más de 5.000 controles que se realizan cada año sólo para la vigilancia, control y erradicación de enfermedades en la cabaña ganadera.

En su intervención en comisión parlamentaria, Fernández-Pacheco se ha referido expresamente a la lengua azul y la gripe aviar. Sobre la primera de ellas, ha defendido que aunque no sea obligatoria, la vacuna es "la mejor arma" para combatir esta enfermedad a la que ya se han destinado 6,8 millones de euros en ayudas --resueltas provisionalmente y de las que se han beneficiado 825 ganaderos--. Próximamente, habrá una convocatoria de la mesa sectorial para fijar los criterios de una nueva convocatoria, de 22 millones de euros, para ganaderos afectados por la lengua azul, el parvispinus, mildiu y algodoncillo.

Por su parte, la oposición ha lamentado la falta de concreción de las ayudas. Desde las filas de Por Andalucía, han recordado al consejero que dentro del sector ganadero hay "mucha preocupación". El grupo parlamentario Vox ha reconocido que "sorprende el triunfalismo" de la Consejería, de cuya gestión ha dicho que tiene "muchas sombras". Para Vox, Fernández-Pacheco debería haber "concretado" en la comisión las "grandes líneas" de la nueva convocatoria de 22 millones de euros anunciada por el presidente de la Junta, Juanma Moreno, en el Parlamento. El PSOE ha acusado al consejero de comparecer "arrastrado" porque, ha dicho, "usted pretende rebajar la crisis cuando los ganaderos están temblando". "La tranquilidad es sólo la suya", le han espetado los socialistas al consejero.

"No sólo recomendamos la vacunación contra la lengua azul sino que llevamos años poniendo las dosis a disposición de los ganaderos", ha recordado el consejero, que ha explicado que el Gobierno andaluz asumió íntegramente, desde el inicio, el coste de las vacunas frente a los serotipos 1 y 4. En el caso del serotipo 3, en verano de 2024 se invirtieron 1,3 millones de euros para adquirir 970.000 vacunas y en febrero de 2025 se destinaron 700.000 euros para una nueva partida. Como ha comentado también Ramón Fernández-Pacheco, al respaldo que suponen estas compras de dosis se va a sumar en 2025 la subvención al 100% de las vacunas que adquieran los ganaderos frente a los serotipos 3 y 8.

Por otro lado, Ramón Fernández-Pacheco se ha referido también en su discurso a las gestiones impulsadas desde la Junta para hacer frente a la gripe aviar. El consejero ha mandado un mensaje de "tranquilidad" a la sociedad andaluza y ha insistido en que en la comunidad autónoma se está actuando en este ámbito "con rigor, anticipación y coordinación para establecer un cordón sanitario y que el brote no se extienda". "No vamos a dar tregua al virus y confiamos en que esta alerta, que nos ha preocupado y ocupado, no vaya a mayores, quede controlada y el sector pueda respirar más tranquilo", ha afirmado.