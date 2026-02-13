Moreno destaca el "músculo industrial" andaluz: "Un tercio del PIB y 25.000 nuevos empleos" en 2025

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, junto a la la consejera de Cultura y Deporte, Patricia del Pozo, y el consejero de Industria, Jorge Paradela, en la foto de familia durante la presentación de la publicación '100 mujeres referentes en - Joaquín Corchero - Europa Press

SEVILLA 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha destacado este viernes el "buen momento que vive la industria" en la comunidad, con cerca de 25.000 nuevos empleos creados y casi un tercio del crecimiento del PIB andaluz en el pasado año 2025, así como el creciente protagonismo que viene acaparando la mujer en un sector que hoy aporta ya el 11 por ciento de la riqueza que genera Andalucía.

El presidente ha participado en la presentación de la publicación '100 mujeres de la Industria andaluza', celebrada en el Palacio de San Telmo de Sevilla, durante la que ha subrayado la cada vez mayor aportación de la mujer al crecimiento de un sector que está siendo clave para el desarrollo económico de la comunidad.

Una tendencia que se traduce, según ha detallado el presidente, en el empuje del empleo femenino en los últimos años: "Los datos son alentadores, pero aún estamos lejos de un acercamiento real de las cifras". "En estas dos últimas legislaturas, el número de mujeres ocupadas en el sector industrial andaluz ha aumentado casi un 45% (44,5%), el doble que a nivel nacional (22,3%), y en la actualidad, las mujeres en el sector suponen un 24,4% del total", ha dicho.

"Hemos conseguido algo que parecía imposible: incorporar al sector industrial como tercer motor de la comunidad; crecemos más y más rápido que el resto de España", según el presidente, que ha apuntado que la industria "es capaz de generar trabajos de mayor calidad y cualificación" y además "no se deslocaliza, tiene fortaleza en tiempos de crisis".

"Una sociedad necesita peso industrial para poder avanzar", ha añadido el presidente, para quien el importante crecimiento industrial en Andalucía viene impulsado en buena medida "por la incorporación de la mujer".

"En ese reto de haber desarrollado tanto ese motor, tenemos aparejado otro: Contar con la mujer, su talento y su capacidad, y queremos que sea protagonista y que la sociedad sepa del papel relevante que juega", según Juanma Moreno.

Ha confiado en que estas mujeres emprendedoras "tengan la capacidad de inspirar con sus casos de éxito a niñas y adolescentes que están estudiando y pensando qué modelo profesional quieren".