Moreno reta al Gobierno a "transferir competencias eléctricas" a Andalucía si no ejecuta "ya" inversiones pendientes

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, interviene en el Foro ABC de Sevilla. A 21 de octubre de 2025, en Sevilla (Andalucía, España). El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha participado en la jornada de hoy en el Foro ABC - María José López - Europa Press

SEVILLA 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno (PP-A), ha urgido este martes al Gobierno de Pedro Sánchez a ejecutar inversiones eléctricas pendientes y necesarias para no poner "en jaque" proyectos de la industria andaluza, y ha retado al Ejecutivo a que "transfiera las competencias eléctricas a Andalucía si no es capaz" de acometer esas actuaciones.

Es un mensaje que Juanma Moreno ha trasladado en el transcurso de su intervención en un foro informativo organizado por el diario 'ABC' en Sevilla en el que ha criticado la "dejación del Gobierno de Sánchez" acerca de "las infraestructuras eléctricas en Andalucía, que son su responsabilidad", y ha advertido de que eso "pone en jaque la perspectiva de prosperidad y el empleo de nuestra industria".

"Si el Gobierno de España no es capaz" de acometer esas inversiones, "es muy sencillo, que nos transfiera las competencias eléctricas a Andalucía, que nos transfieran los recursos de esas competencias, y nosotros nos ponemos en marcha desde mañana mismo", ha planteado el presidente de la Junta en su intervención.

Juanma Moreno ha señalado además que "el sector ya está avisando de que la falta de transporte eléctrico puede ralentizar la construcción de viviendas hasta cuatro años en Andalucía y en el conjunto de España", y, para "ir adelante, Andalucía depende de las infraestructuras que son necesarias para evacuar toda esa energía que estamos produciendo".

En ese punto, el presidente ha lamentado que, pese a ser "la primera potencia en renovables", Andalucía tiene "un 40% menos de redes eléctricas que la media nacional", siendo además "como somos una gran potencia en producción eléctrica".

Moreno ha reprochado así "falta de sensibilidad" al Gobierno de España, y ha subrayado que lleva "cerca ya de siete años reiterando la necesidad y advirtiendo" de que el "objetivo" de la Junta es que Andalucía sea líder en este terreno, pero para alcanzar y "mantener ese liderazgo y, por tanto, la vinculación y la producción, necesitamos ir acompañados de inversiones en infraestructuras eléctricas".

CRÍTICA A LA "FALTA DE SENSIBILIDAD" DEL GOBIERNO

"La falta de sensibilidad y, por tanto, de inversión están poniendo en riesgo la seguridad energética del conjunto del país", ha dicho también el presidente de la Junta, que ha aludido entonces al gran apagón eléctrico del pasado 28 de abril, que "afectó de manera especial a Andalucía", donde se situaron "las últimas provincias, los últimos municipios" del país que recuperaron la conexión eléctrica, según ha remarcado antes de llamar la atención además acerca de que "a día de hoy" aún "no conocemos qué pasó exactamente ni nadie ha asumido ningún tipo de responsabilidad".

Moreno ha incidido en advertir de que "la falta de planificación del Gobierno constituye un verdadero cuello de botella para el desarrollo económico y social de Andalucía", y la "inmensa oportunidad que tenemos por primera vez en casi un siglo de atraer" a esta comunidad autónoma, "gracias a la energía, desarrollos industriales tecnológicos, ahora mismo corre peligro".

En ese punto, el presidente ha reivindicado potencialidades de Andalucía en materia de energías renovables, como que la comunidad cuenta con "más horas de sol que nadie, más de 300 horas de sol de media", así como con "mapas de viento muy poderosos" en puntos como el Estrecho de Gibraltar, y "capacidad de producir nuestra propia energía", algo que "nos da la oportunidad de industrializar a nuestra comunidad autónoma", según ha valorado.

Pero a renglón seguido ha puntualizado que "si no hay canales, si no hay capacidad de evacuar, no vamos a poder seguir creciendo y desarrollando", y "hay provincias, como es el caso de Málaga, donde no podemos crecer más por falta de infraestructuras de transporte eléctrico, como está denunciando la propia Confederación de Empresarios de Andalucía", y "hay otras provincias andaluzas que están en torno al 85-90% de su capacidad, lo que significa que en los próximos dos años no podrán crecer en términos de tejido industrial e incluso de desarrollo urbanístico", ha denunciado también Moreno, que ha querido al hilo de ello "alzar una vez más la voz de alarma".

El presidente ha aseverado que "este no es un tema de un Gobierno", sino que "es un tema de una sociedad, un asunto que nos incumbe a todos, porque si no tenemos capacidades de interconexión y de evacuación, estamos limitando e hipotecando el desarrollo económico y social de Andalucía para los próximos cinco años".

"O el Gobierno de la nación interviene de manera urgente, ejecutando ya los 282 millones de euros de inversión pendiente, y desarrollando también la normativa necesaria para la efectiva transición energética, o vamos a tener severísimos problemas para que gran parte de la industria se instale en Andalucía", ha advertido Moreno, que ha reivindicado la necesidad de "una legislación que ampare y dé seguridad a los interesados en poner en marcha proyectos de almacenamiento de energía".

En esa línea, ha señalado que "hay muchos proyectos que tenemos en cartera y que, por culpa de una normativa que el Gobierno se niega a modificar, no pueden instalarse en nuestra tierra", que, además, cuenta con "52 industrias electrointensivas" de las que dependen "más de 17.000 empleos directos", en sectores como los de la metalurgia, la agroalimentación, la siderurgia, la farmacéutica o la química, según ha agregado.

"La factura de la luz de estas industrias supera a veces el 50% de sus costes de producción", y "por eso es vital que el Gobierno de España las compense y reduzca los peajes de acceso a las redes de transporte y distribución de electricidad para evitar la deslocalización y también el impacto de la competencia desleal", y "nada de esto, a pesar de lo que lo estamos advirtiendo, está sucediendo", según ha criticado el presidente de la Junta.

Moreno ha dicho que "no podemos trocear el país por incompetencia de un gobierno, que es lo que está pasando", y él es "partidario de que haya un conjunto y una proyección nacional de las infraestructuras eléctricas, pero necesitamos un Gobierno que mire por todos los españoles, por los 49 millones" que viven en el país, y "no sólo" por los que residen en "algunas zonas geográficas del norte de España", ha abundado para reivindicar a continuación que "el sur existe" y tiene "capacidad de producir" en materia industrial, y "necesita potencial energético".

"CRECIMIENTO CONSTANTE" DE LA ECONOMÍA ANDALUZA

"Somos la tercera economía de España, y no se pueden pisotear los intereses de la tercera economía de España de la manera de que lo están pisoteando el Gobierno de España", según ha proclamado también el presidente andaluz, quien ha defendido igualmente que la economía andaluza mantiene un "crecimiento constante" en los últimos años, y desde que es presidente de la Junta ha crecido "por encima de la media de España y muy por encima de la media de la Unión Europea, un 9,4% en los últimos seis años".

Moreno ha destacado también que Andalucía encadena "53 meses consecutivos con bajadas de paro interanual", y "desde junio estamos por debajo de la mítica cifra de 600.000 parados", además de que suma "récord de exportaciones en los últimos cinco años".

El presidente también ha presumido de que la cifra de trabajadores autónomos se ha incrementado "de manera exponencial" en Andalucía en los últimos años hasta alcanzar el liderazgo entre las comunidades autónomas al respecto, por delante de Cataluña y Madrid, y ha indicado que la región está "muy cerquita" de conseguir el objetivo que se ha planteado de que el número de autónomos sea equivalente al del número de parados en la comunidad. "Estoy convencido que lo vamos a conseguir y podría conseguirse si seguimos este ritmo de aquí a las Navidades" próximas, según ha declarado Juanma Moreno al respecto de ese propósito.