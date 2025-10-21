Moreno se reúne con la dirección de la compañía General Dynamics, referente en defensa

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha mantenido este martes una reunión en Sevilla con la dirección de la compañía General Dynamics European Land Systems, referente en defensa - JUNTA DE ANDALUCÍA

SEVILLA 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha mantenido este martes una reunión con la dirección de la compañía General Dynamics European Land Systems, referente en defensa.

Los miembros de la dirección de la compañía han sido recibidos por el presidente de la Junta en el Palacio de San Telmo de Sevilla.

Según ha informado la Junta, la compañía General Dynamics European Land Systems, propietaria a su vez de Santa Bárbara Sistemas, es un "referente en el ámbito de defensa con una trayectoria consolidada y con presencia en Andalucía".