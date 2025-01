Moreno visita Utrera (Sevilla) y promete "una marcha más" desde la Junta para atender "reivindicaciones históricas"

UTRERA (SEVILLA), 20 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno (PP-A), ha realizado este lunes una visita institucional al municipio sevillano de Utrera, donde se ha reunido con su alcalde, Francisco Jiménez, ante quien se ha comprometido a dar "una marcha más" desde el Gobierno andaluz para atender "reivindicaciones" de la localidad, algunas de ellas "históricas".

Así lo ha indicado Juanma Moreno en una intervención pública en el marco de esta visita institucional en la que ha agradecido la "hospitalidad" y "acogida" que le ha brindado el alcalde, tras lo que, no obstante, ha apostillado que lo normal es que, en ocasiones así, los regidores aprovechen la presencia del presidente de la Junta en sus municipios para reclamarle actuaciones pendientes.

De este modo, Juanma Moreno, que ha subrayado que es "el presidente de la Junta de Andalucía de la historia que más visitas institucionales ha hecho en las ocho provincias" de la comunidad, ha bromeado señalando que no conoce a "ningún alcalde" que en alguna de ellas, cuando le va a dar el turno de palabra, "me diga, presidente, ole, ole, ole, qué bien va todo y no te voy a pedir nada".

"Eso sería imposible, porque un buen alcalde es el que reivindica, y sobre todo cuando hay necesidades" que "en este caso" de Utrera "son reales, concretas", y que "necesitan del apoyo, del estímulo, no sólo del Gobierno andaluz, sino también del resto de administraciones", como la Diputación de Sevilla y la Administración General del Estado, ha comentado el presidente de la Junta.

En ese punto, ha reconocido que "tenemos asuntos pendientes que vamos a resolver", y en esa línea ha defendido que existe una "firme determinación" por parte tanto de la Junta como del Ayuntamiento en "avanzar juntos para imprimir un mejor ritmo posible" a estas cuestiones.

El presidente ha explicado que ha mantenido una reunión "a solas" con el alcalde en el que han constatado que existen "algunos puntos de mejora y algunas reivindicaciones" pendientes de atender, "algunas de ellas que son históricas para Utrera", y se ha comprometido a "dar una marcha más en estos asuntos", teniendo en cuenta que "en algunos" de esos casos "a veces es difícil explicar por qué no se avanza", ya que se debe a "alguna resistencia desde el punto de vista administrativo" o "jurídico" que "es difícil de entender para el ciudadano".

Moreno ha explicado que entre los asuntos de los que ha hablado con el alcalde utrerano figuran los relativos a la movilidad, la vivienda, la sanidad y la educación, y ha trasladado al regidor "la certeza" de que "desde el Gobierno andaluz nos ponemos desde hoy mismo para avanzar en esos asuntos" de los que han hablado.

El presidente ha apostillado que en algunos de ellos se "avanzará más rápido, porque son un poco más sencillos en términos presupuestarios, normativos y administrativos", mientras que "en otros hay un poquito más de obstáculo, pero si no se empieza, no se acaba nunca, con lo que nos vamos a poner a ello", ha agregado.

En su intervención, el jefe del Ejecutivo andaluz ha agradecido también la presencia de entidades y plataformas que se han dado cita en esta visita y con cuyos representantes ha dicho que iba a "hablar un poquito" para conocer sus "inquietudes" y "visión de los problemas" locales.

REIVINDICACIÓN DE LA COOPERACIÓN ENTRE INSTITUCIONES

En ese punto, Moreno ha defendido que "las sociedades avanzan cuando hay sociedades civiles fuertes" que "ponen lo mejor de sí mismo", y "también cuando las instituciones cooperamos". "Cuando las instituciones nos tiramos los tiestos a la cabeza, como se dice vulgarmente, ahí no avanza nadie", ha advertido el presidente de la Junta, que ha agregado que por eso es de los que cree que "se gana mucho más avanzando juntos", y "se llega mucho más rápido a los objetivos y a objetivos más grandes cuando hay cooperación y colaboración".

Finalmente, el presidente de la Junta ha valorado la "enorme singularidad" de Utrera, un municipio con "una personalidad definida" y "con anchuras de ciudad, no solamente por su dimensión demográfica, sino también por los proyectos" que tiene por delante, y tras apuntar que vive "relativamente cerca" de esta localidad, se ha comprometido a estar "muy pendiente de todos estos asuntos que son de prioridad" para ser atendidos, si bien ha advertido de que "no tenemos varitas mágicas", pero desde la Junta harán "un esfuerzo especial porque entendemos que Utrera necesita un esfuerzo especial", ha finalizado Juanma Moreno.