Neonatología del Hospital de Valme de Sevilla, premiada en las Jornadas de Humanización de Enfermería San Juan de Dios

Premiadas en las Jornadas de Humanización de Enfermería San Juan de Dios, en Madrid. - HUV

SEVILLA 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Unidad de Neonatología del Hospital Universitario de Valme de Sevilla ha sido galardonada en el XXXIX Jornadas para el Desarrollo y la Humanización de la Enfermería San Juan de Dios, en el centro de Ciempozuelos (Madrid). El premio revalida, por segunda vez en un año, una iniciativa de humanización neonatal denominada 'Historia de Vida' mediante la cual los bebés en desamparo pueden conocer sus recuerdos de nacimiento.

El programa está enmarcado en la línea de Humanización Neonatal de este hospital sevillano y tiene como población diana a los recién nacidos en situación de desamparo, renuncia o retirada por el servicio de Protección de Menores y que ingresan en la Unidad de Neonatología del Valme. La idea de 'Historia de Vida' fue activada y desarrollada hace tres años por dos profesionales de su Unidad de Neonatología: la enfermera, Nieves Domínguez y la Técnica de Cuidados Auxiliares de Enfermería (TCAE), Mila Sánchez, informa en un comunicado.

Ambas la plantearon como un gesto solidario para aportar orígenes al recién nacido y así salvar la desventaja frente a otros bebés con padres y familiares que los acompañan en sus primeros días de vida. Precisamente, este proyecto consiste en la elaboración de un álbum personalizado, único para cada neonato, con fotos de sus momentos más emblemáticos, como el baño, el biberón, su primera sonrisa o durmiendo.

Se acompaña, además, con objetos como la pinza del cordón, si ya se le hubiese desprendido, la huella de su pie en una cartulina y una carta donde se describe brevemente el motivo del álbum. "Es nuestra manera de transmitirle un mensaje de cariño y un legado de recuerdos" subrayan Nieves y Mila. Aunque el proyecto fue ideado y desarrollado por estas dos profesionales, dispone del apoyo y la intervención de pediatras, enfermeras y Tcaes de la Unidad de Neonatología.

Los pediatras son los que activan el programa informando del ingreso de un niño en estas circunstancias y enfermería y TCAE comienzan a realizar la recogida visual de los momentos de los bebés en su día a día. El hospital destaca el apoyo del equipo de Protección de Menores de la Junta y de la Unidad de Trabajo Social hospitalaria, a quien se hace entrega del álbum que en su última página incluye un sobre con una nota donde explican brevemente el objetivo de este 'tesoro'.

Una carta escrita por los profesionales, convertida en cápsula del tiempo, otorgando una narrativa de amor a una situación que, de otro modo, podría interpretarse únicamente desde la carencia o el abandono.

RECONOCIMIENTO PROFESIONAL A UN LEGADO DE CARIÑO

El galardón se ha entregado en dichas jornadas de enfermería en cuyo foro han participado más de 300 personas. Este reconocimiento ha sido recogido por tres profesionales de la Unidad de Neonatología del hospital sevillano: Inmaculada Romero, supervisora de la Unidad, junto a Nieves Domínguez y a Mila Sánchez, como creadoras de la iniciativa.

Las tres califican este programa como legado de cariño: "nuestro pequeño gesto tiene el poder de marcar la diferencia en su bienestar emocional y psicológico, creando un vínculo simbólico con el inicio de su vida que, de otro modo, podría haber quedado vacío como si no hubiese existido".

El resultado es un álbum especial personalizado, que convierte el paso por el hospital en el primer capítulo documentado de sus vidas, confeccionado desde el cariño por parte de la enfermería de la unidad clínica. Está diseñado con motivos infantiles, con espacios para guardar objetos personales de los primeros días de su nacimiento y cuenta con una carta final donde se recoge la filosofía de esta iniciativa.

Este programa neonatal también fue objeto en el año 2025 de otro reconocimiento: Premio Solidarios del Grupo Social ONCE 2025, en su categoría de Administración Pública, por su apuesta en humanización asistencial. Se destacó, por un lado, su carácter "loable y tierno" humanizando el sistema sanitario en una situación dura como puede ser el nacimiento sin el acompañamiento de los progenitores familiares.

Por otro lado, "la calidad asistencial y la implicación profesional". Al respecto, la directora gerente del Área Sanitaria Sur de Sevilla, Inmaculada Vázquez, subraya que "el ámbito de la humanización ha de ser un eje transversal en todas las áreas, habiéndolo puesto de manifiesto con una iniciativa tan cercana, empática y digna como la galardonada".