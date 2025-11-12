Proclamado el Cristo de la Esperanza como Protector de los profesionales sanitarios de Arahal (Sevilla)

Acto de proclamación del Cristo de la Esperanza como Protector de los profesionales sanitarios de Arahal (Sevilla) - JUNTA DE ANDALUCÍA

ARAHAL (SEVILLA), 12 (EUROPA PRESS)

Los profesionales sanitarios de Arahal (Sevilla) han participado este martes en la proclamación oficial del Santísimo Cristo de la Esperanza, titular de la Hermandad Sacramental de la Esperanza, como Protector de este gremio. Se trata de una iniciativa surgida en el seno de hermandad a raíz de la pandemia.

Según una nota de prensa remitida por la Junta de Andalucía, el acto tuvo lugar en la Iglesia Parroquial de Santa María Magdalena de Arahal, y estuvo presidida a nivel institucional por la directora gerente del Área Sanitaria Sur de Sevilla, Inmaculada Vázquez; la directora del centro de salud, Macarena Rodríguez; la hermana mayor de la hermandad, Matilde Caballero, y el alcalde como representante de la Corporación Municipal, Francisco Brenes, con la presencia de numerosos profesionales de la salud y vecinos.

La iniciativa surgió en el seno de la hermandad a raíz de la pandemia. Posteriormente fue aprobada por unanimidad por el Consejo General de Hermandades y Cofradías de Arahal y ratificada por la Corporación Municipal. Ahora se ha culminado con una ceremonia en una Misa de Acción de Gracias como gesto de reconocimiento al "esfuerzo y la entrega" de los profesionales sanitarios.

El acto de proclamación ha coincido con el primer día del Triduo Extraordinario al Santísimo Cristo de la Esperanza, celebrado dentro del Año Jubilar y la Santa Misión. La Eucaristía ha sido oficiada por Marcelino Manzano, delegado diocesano de hermandades, y Alejandro Gordo, párroco de Santa María Magdalena.

La hermana mayor ha agradecido la presencia de las autoridades sanitarias y de los propios profesionales sanitarios en un acto dirigido a destacar "el valor de la labor que realizan de forma muy vocacional". Por su parte, la directora gerente del área sanitaria ha reiterado cómo la palabra 'Esperanza', que da nombre al Cristo Protector, "une a sanitarios y comunidad representando el espíritu con el que afrontamos los momentos duros y nos proponemos seguir mejorando".