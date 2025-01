Profesionales del Virgen del Rocío de Sevilla hacen un llamamiento para donar sangre: "Las reservas han caído a mínimos"

SEVILLA 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

Los profesionales del Hospital Universitario Virgen del Rocío están alertando del descenso de las donaciones de sangre en estos días, por lo que "está resultando difícil" cubrir la "demanda mínima" que garantiza la actividad del complejo sanitario.

Un 20% de las bolsas de sangre recolectadas se utiliza para poder garantizar la seguridad en caso de sangrado de pacientes que necesitan cirugía o trasplantes de órganos sólidos como hígado, riñón, corazón o pulmones. Además, otro 30% se deriva a los pacientes de las Unidades de Cuidados intensivos y de Urgencias, con lo que implica para la supervivencia de unas personas que se encuentran en una situación de alta fragilidad y alta mortalidad, explica el centro en un comunicado.

Asimismo, otro 30% son indicados en pacientes con patologías neoplásicas o hematológicas malignas, ya que sin tener prevista una transfusión no pueden recibir de forma segura la quimioterapia. También necesitan estas reservas para llevar a cabo los trasplantes de progenitores hematopoyéticos claves para su curación. El resto de unidades son requeridas por los pacientes infantiles y los adultos que padecen anemias congénitas.

En estos casos, no pueden tener un desarrollo físico y psicológico normal sin los programas de transfusión sanguínea. El Hospital Universitario Virgen del Rocío dispone de un banco de sangre cuyos profesionales reciben, clasifican y gestionan todas las bolsas de sangre que llegan del Centro de Transfusión Sanguínea de Sevilla.

Así, cada día, se transfunden aproximadamente 80 unidades de hematíes, 20 de plaquetas y 3 de plasma en el hospital sevillano. Dicho de otro modo, se necesita una donación de una persona para cada unidad de hematíes y cuatro donaciones para cada unidad de plasma y de plaquetas.

'CUALQUIERA PUEDE NECESITARLO'

Casi dos millones de personas viven en la provincia de Sevilla, de los que el 50% son potenciales donantes. Por ello, los profesionales recuerdan que, si una de cada diez personas donara una vez al año, sería más que suficiente para mantener la actividad. "Debemos ser generosos, cualquiera de nosotros o de nuestro entorno puede necesitarlo. Como ves, sin tu ayuda no sería posible, no lo olvidemos", subraya Eva Mingot, subdirectora médica del Hospital Universitario Virgen del Rocío.

Los requisitos para poder donar sangre son: tener entre 18 y 65 años y un peso igual o superior a los 50 kilogramos, no padecer enfermedades crónicas ni tener una infección aguda. Además, no tener anemia y no realizar prácticas de riesgo que faciliten el contagio de enfermedades como, por ejemplo, la hepatitis, la sífilis o el sida.

Así, todas las personas que quieran contribuir a mantener las reservas de sangre pueden seguir acudiendo a cualquiera de los dos puntos fijos de donación de la capital, en el Centro de Transfusión ubicado la avenida Manuel Siurot junto al Hospital Virgen del Rocío y en el Hospital Virgen Macarena.

Existen también unidades móviles que se desplazan por la provincia, con el fin de garantizar las reservas de sangre durante la Navidad y abastecer las necesidades de componentes sanguíneos de los centros hospitalarios. Es obligatorio acudir con el DNI y es conveniente no ir en ayunas. La donación de sangre es un proceso seguro, atendido por personal sanitario especializado.

Antes de la extracción se realiza una entrevista y un reconocimiento médico al donante. Los varones pueden donar sangre hasta cuatro veces al año y las mujeres tres, con un mínimo de dos meses entre donación y donación. Los donantes específicos de plasma pueden acudir cada 15 días. El horario para las donaciones en el Centro de Transfusión Sanguínea Sevilla de la Avenida Manuel Siurot (junto al Hospital Virgen del Rocío) es de 8,00 a 21,00 horas de lunes a viernes y de 9,00 a 14,00 horas los sábados. El aparcamiento es gratuito. Toda la información está disponible en 'http://www.crtssevilla.org/'.