Salud declara el área de alerta en El Pedroso (Sevilla) por presencia de mosquitos con virus del Nilo occidental

EL PEDROSO (SEVILLA), 30 (EUROPA PRESS)

La Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica de la Consejería de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía ha declarado área en alerta al municipio de El Pedroso (Sevilla), con 2.054 habitantes, tras confirmarse la circulación del virus del Nilo occidental (VNO) en mosquitos Culex perexiguus procedentes de una trampa situada en el término municipal perteneciente al sistema de vigilancia entomológica de la Diputación de Sevilla. Asimismo, mantiene el nivel de riesgo alto en todo el municipio.

En una nota de prensa, Salud y Consumo ha decretado estas medidas tras recibir por parte del laboratorio que realiza la identificación de especies de mosquitos, densidad y presencia del virus del Nilo occidental los resultados de los análisis realizados a un lote de mosquitos capturados en la trampa situada en el municipio sevillano.

Una vez realizada la evaluación epidemiológica de este hecho, teniendo en cuenta las distancias a núcleos de población y las condiciones ambientales, y de acuerdo con lo establecido el vigente Programa de vigilancia y Control integral de vectores de la Fiebre del Nilo occidental de Andalucía, la Consejería de Salud ha decretado declarar el área de alerta en el municipio durante cuatro semanas seguidas sin que se evidencie nueva circulación del virus del Nilo occidental.

Asimismo, la Consejería ha trasladado inmediatamente la información y la decisión adoptada a la Diputación de Sevilla y al Ayuntamiento de El Pedroso. La declaración del área en alerta, por un periodo mínimo de cuatro semanas o hasta que durante un periodo equivalente no se declaren nuevos casos ni se detecte la circulación del virus en los mosquitos vectores de esta enfermedad, aves o équidos en este territorio, supone intensificar las tres vigilancias --entomológica, animal y humana-- en la zona, activar las acciones de promoción en campamentos y residencias del entorno y reforzar las acciones de comunicación a la ciudadanía a través de farmacias comunitarias y enfermería para que adopte las medidas de protección necesarias frente al VNO.

Por su parte, la administración local debe intensificar las medidas de control y tratamiento de mosquitos transmisores de la enfermedad durante el periodo que el área esté en alerta, según ha indicado.

Así, debe intensificar las medidas contempladas en su Plan Municipal de vigilancia y Control de vectores transmisores del virus del Nilo Occidental, no solo en los núcleos de población sino también en aquellos lugares o localizaciones situados a no más de 1,5 kilómetros identificados como focos larvarios o refugios de adultos.

La vigilancia humana, entomológica y animal del virus del Nilo occidental (VNO), incluidas en el Programa de Vigilancia y Control Integral de Vectores de la Fiebre del Nilo Occidental para 2025 de la Consejería de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía, ha confirmado también circulación del virus del Nilo en mosquitos en Moguer (Huelva), en una trampa perteneciente al sistema de vigilancia entomológica de la Diputación de Huelva.

Asimismo, la Junta ha confirmado también circulación del virus en El Castillo de las Guardas y en Lebrija, en este caso en trampas ubicadas por la Diputación de Sevilla. Ambas trampas están situadas a más de 1,5 kilómetros del núcleo de población, por lo que los municipios se mantienen en nivel de riesgo alto.

Por su parte, los municipios almerienses de Pulpí y Mojácar continuarán como áreas en alerta hasta el 10 de septiembre tras la detección de mosquitos portadores del virus, por tercera y segunda vez, respectivamente, la semana pasada.

Además, ha indicado que se levantó esta consideración en el municipio de Castilblanco de los Arroyos (Sevilla), tras completar cuatro semanas sin nuevas detecciones de mosquitos con VNO. También Zurgena (Almería) completó este pasado jueves las cuatro semanas de área en alerta. Ambos municipios permanecerán en riesgo alto el resto de la temporada.

Por otro lado, la Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica ha descartado casos confirmados en humanos de fiebre del Nilo occidental (FNO) hasta el momento, tras haber realizado estudios de laboratorio para descartar infección por virus del Nilo en un total de 259 usuarios y todos han resultado negativos. El Gobierno andaluz ha señalado que durante esta semana tampoco se han registrado nuevos casos en equinos ni en aves.

De los resultados de la información de vigilancia entomológica de la Consejería y la integración de los datos aportados por la Estación Biológica de Doñana-CSIC, el Servicio de Control de Mosquitos de la Diputación de Huelva y las distintas diputaciones provinciales, con un total actual de 191 trampas instaladas, en cuanto a las densidades de mosquitos observadas en las últimas capturas disponibles, se ha observado abundancia en los municipios de La Puebla del Río --zona de Dehesa de Abajo, Cañada de los Pájaros y Brazo del Este y núcleo urbano--, Gerena, Coria del Río e Isla Mayor, todos en la provincia de Sevilla; nivel elevado en los municipios de Los Barrios (Cádiz), Guadalcázar (Córdoba), Málaga y Palomares del Río y Los Palacios y Villafranca (zona del Cerro de las Cigüeñas) en Sevilla.

Y nivel moderado en los municipios de Pulpí (Almería); Vejer de la Frontera (Cádiz); La Carlota y La Rambla (Córdoba); Arquillos, La Carolina, Lopera y Las Navas de San Juan (Jaén); Alhaurín de la Torre y Cártama (Málaga); y Benacazón, La Luisiana, La Puebla de los Infantes, Lebrija, Guillena, Utrera y Villamanrique de la Condesa (Sevilla). El resto de las trampas dispuestas en el territorio aportan valores con presencia baja.

ACTUALIZACIÓN DEL PROGRAMA DE VIGILANCIA Y CONTROL

La Consejería de Salud y Consumo aprobó el pasado febrero la actualización del Programa de Vigilancia y Control Integral de Vectores de la Fiebre del Nilo Occidental para la temporada 2025. Este programa establece que todos los municipios de Andalucía están incluidos en algún nivel de riesgo y, por tanto, todos tienen una necesidad de control del mosquito ya que ningún municipio está exento de riesgo.

Los niveles de riesgo se han reducido a tres --bajo, medio y alto-- para facilitar su comprensión por parte de todos los implicados, incluida la población, así como las medidas de prevención y control asociadas a cada nivel. Actualmente, se encuentran en riesgo alto cuatro municipios de Almería; 16 municipios en la provincia de Cádiz, once en Córdoba, cuatro en Granada, 15 en Huelva, siete en Jaén, nueve en Málaga y 42 en Sevilla.

SEGUIMIENTO POR PARTE DE SALUD PÚBLICA

La Junta ha indicado que en marzo se comunicó a todos los municipios su nivel de riesgo y los inspectores de Salud Pública --más de 400 desplegados en toda Andalucía-- han venido asesorando técnicamente sobre la puesta en marcha de las medidas de vigilancia y control, así como verificando su implementación. Estos agentes han realizado hasta la fecha 1.970 verificaciones en un total de 773 municipios. En éstas se ha comprobado que en 237 municipios de nivel de riesgo bajo (65%) se aplica un Plan de Control de Mosquitos (PCM) y/o han realizado alguna actuación relacionada con el mismo.

Por otro lado, 200 (54%) de municipios con esos niveles de riesgo adoptan medidas de vigilancia y control adecuadas. En el caso de municipios con niveles de riesgo medio y alto, un total de 349 (83%) disponen de un Plan Municipal de Vigilancia y Control Vectorial (PMVCV) y/o han realizado alguna actuación relacionada con el mismo.

Además, en 307 (73%) de municipios de nivel de riesgo medio o alto se adoptan medidas de vigilancia, control y comunicación adecuadas. En 293 municipios con estos últimos niveles de riesgo se han revisado los imbornales y otros puntos de control.