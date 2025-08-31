Salud hace un llamamiento a donar sangre en Sevilla y su provincia desde este lunes hasta el sábado

SEVILLA 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Salud y Consumo ha hecho un llamamiento a la ciudadanía para donar sangre en distintos municipios de la provincia de Sevilla, así como en la capital, desde este lunes 1 de septiembre hasta el próximo sábado 6 de septiembre.

Según informa la Consejería en un comunicado, este lunes las donaciones podrán realizarse entre las 17,00 y las 21,00 horas en la Casa de la Cultura de Los Palacios y Villafranca, la Carpa Municipal de Burguillos, la Casa de la Cultura de Corcoya y la Biblioteca Municipal de El Garrobo.

Asimismo, este martes se podrán realizar donaciones de sangre en la Casa de la Cultura de Los Palacios en horario de 9,30 a 13,30 horas y de 17,00 a 21,00 horas. También estará habilitado el Club Social El Eucaliptal de Alcalá de Guadaíra, donde se podrá donar de 17,00 a 21,00 horas. Además, en el Colegio Nuestra Señora de Guaditoca de Guadalcanal se podrán realizar exclusivamente donaciones de plasma, entre las 18,00 y las 21,00 horas.

Ya el miércoles, la Casa de la Cultura de Los Palacios volverá a estar disponible para donar sangre, en horario de 17,00 a 21,00 horas. En esa misma franja horaria, también se podrá donar en la Hermandad de la Vera Cruz de Olivares, en el Salón Municipal de Lora de Estepa y en la Biblioteca Municipal de La Puebla de los Infantes.

Del mismo modo, el jueves, en horario de 17,00 a 21,00 horas, se podrá donar sangre en la Casa de la Cultura de Los Palacios, la Hermandad de la Vera Cruz de Olivares, el Salón de Usos Múltiples de Cañada Rosal y el CEIP San Fernando de Fuente del Rey.

Por su parte, el viernes las donaciones se podrán realizar, también de 17,00 a 21,00 horas, en la Casa de la Cultura de Los Palacios, la Hermandad del Perdón de Alcalá de Guadaíra y las dependencias de Protección Civil de Bormujos.

Además, en la capital hispalense estarán habilitados dos puntos fijos para la donación de sangre de lunes a viernes en el Hospital Virgen Macarena, en horario de 8,00 a 15,00 horas, y el centro ubicado en la Avenida Manuel Siurot, que permanecerá abierto de 8,00 a 21,00 horas. Este último también abrirá el sábado, en horario de 9,00 a 15,00 horas.