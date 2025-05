Salud promociona hábitos de vida saludable en Polígono Sur de Sevilla para combatir la obesidad infantil

SEVILLA 31 May. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía está desplegando en el Polígono Sur de Sevilla una serie de iniciativas para abordar la obesidad infantil mediante actividades para la promoción de hábitos de vida saludable.

La iniciativa se enmarca en el proyecto europeo Health4EUKids, que fomenta el desarrollo e implementación de acciones para la prevención de la obesidad en entornos desfavorecidos, según ha informado la Junta en una nota.

El proyecto andaluz, en el que el Comisionado para el Polígono Sur de Sevilla tiene un papel destacado, se basa en el trabajo colaborativo desarrollado entre representantes de distintas administraciones, entidades, asociaciones y de la ciudadanía del Polígono Sur de Sevilla.

En la fase inicial del proyecto se llevó a cabo un análisis de la situación del barrio, recopilando información sobre los determinantes sociales de la salud que afectan a la población infantil de la zona, poniendo de manifiesto el gran problema de la obesidad, asociado a factores como una alimentación inadecuada, el sedentarismo, el uso excesivo de pantallas o la falta de sueño, entre otros.

Posteriormente, se han identificado líneas de actuación prioritarias y acciones concretas que desarrollar en el barrio para prevenir y abordar la obesidad infantil.

Estas se están programando conjuntamente por las instituciones presentes en la Mesa de Salud del Polígono Sur de Sevilla, coordinada desde la Oficina del Comisionado para el Polígono Sur (en la que participa el Servicio de Promoción de la Salud del Ayuntamiento de Sevilla, junto con el Servicio Andaluz de Salud y la Delegación Territorial de Salud y Consumo), con la colaboración de los Centros Educativos y organizaciones de la sociedad civil con presencia en la zona.

En concreto, ya está en marcha el concurso 'Supersaludable', que pretende sensibilizar sobre la necesidad y los beneficios de mantener durante toda la vida unos hábitos saludables y premia los mejores proyectos del alumnado que se presentan de forma artística mediante carteles y vídeos, divididos en tres categorías: Infantil (alimentación saludable), Primaria (ejercicio físico) y Secundaria (salud emocional).

El concurso ha tenido una gran acogida, de tal forma que se han inscrito hasta un total de mil escolares de la mayoría de los centros educativos del barrio. La entrega de trabajos terminó el pasado 15 de mayo, con más de 70 trabajos presentados, entre vídeos y carteles, de unos 40 grupos-clase.

El curso 'Cesta de la compra y cocina saludable', bajo un enfoque de salud comunitaria, es una formación de formadores, impartida por expertos de la Escuela Andaluza de Salud Pública (EASP), dirigida a profesionales de servicios públicos y entidades del tercer sector que trabajan en el Polígono Sur con familias en contextos de especial vulnerabilidad, que se comprometen a transmitir a la población de estos entornos los conceptos básicos relacionados con la problemática del sobrepeso y la obesidad infantil, utilizar criterios para la elección de alimentos en base a la interpretación de las etiquetas, así como a interpretar los términos y las recomendaciones actuales sobre alimentación saludable y sostenible.

Actualmente están inscritas 21 personas y están representadas 11 organizaciones y entidades diferentes.

'Sonríe-Me', actividad en la que se hace una pequeña introducción sobre la salud bucodental, previa a un desayuno saludable (que es una actividad que ya venía realizando el Servicio de Promoción de la Salud del Ayuntamiento de Sevilla), en la que se proporcionan consejos de higiene bucal (además de cepillos y pasta de dientes) y se les hace una revisión no intrusiva para evaluar el estado general de sus dentaduras, con la colaboración de la Fundación de Odontología Social Luis Séiquer.

Al objeto de transmitir al alumnado las distintas dimensiones que forman parte de una vida saludable, las jornadas pueden incluir acciones complementarias, como actividades físicas. Hasta el momento han participado siete cursos pertenecientes a tres centros educativos.

Todas estas iniciativas, complementan los programas de promoción de hábitos de vida saludable en el ámbito educativo de la Junta de Andalucía y del Ayuntamiento de Sevilla.

DOCE PAÍSES EUROPEOS CON UN OBJETIVO COMÚN

Health4EUKids (Joint Action for the implementation of best practices and research results on Healthy Lifestyle for the health promotion and prevention of non-communicable diseases and risk factors) tiene por objetivo la implementación y transferencia de buenas prácticas y la identificación de los factores de riesgo específicos sobre la obesidad infantil.

En concreto busca promover estilos de vida saludables en familias residentes en zonas desfavorecidas, para prevenir la obesidad infantil, aumentar la actividad física y una alimentación más saludable entre los niños, las familias y las comunidades, principalmente, mediante actuaciones en los entornos de vida y en la comunidad.

Para ello, se han transferido dos buenas prácticas, Grünau Moves (desarrollada en Alemania) y Smart Family (en Finlandia), a los diferentes Estados Miembros y regiones participantes en el proyecto.

El proyecto, en el que participan 23 entidades de 12 países, es del tipo Acción Conjunta y está cofinanciado por la Unión Europea a través del programa EU4Health.

La participación andaluza, que se enmarca en el Plan Integral de Obesidad Infantil de Andalucía-PIobin y la Estrategia de Promoción de una Vida Saludable en Andalucía, incluye al Servicio Andaluz de Salud, la Escuela Andaluza de Salud Pública, la Fundación Pública Andaluza Progreso y Salud, y cuenta con el apoyo de la Consejería de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía y el Comisionado para el Polígono Sur de Sevilla.

En concreto, Andalucía ha seleccionado la práctica alemana 'Grünau Moves', una metodología participativa, que cuenta con la comunidad y los agentes sociales que actúan sobre el terreno.

La zona elegida para el pilotaje en Andalucía es el Polígono Sur de Sevilla, y se cuenta con el apoyo y la destacada colaboración de la Oficina del Comisionado para el Polígono Sur de Sevilla.