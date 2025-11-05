Sanitarios de Osuna se forman en atención a múltiples víctimas con un simulacro en el Hospital de Écija (Sevilla)

'Plan De Actuación En La Atención A Múltiples Víctimas' En El Hospital De Alta Resolución (HAR) De Écija (Sevilla). - JUNTA DE ANDALUCÍA

El Área de Gestión Sanitaria (AGS) de Osuna ha celebrado el curso 'Plan de actuación en la atención a múltiples víctimas' en el Hospital de Alta Resolución (HAR) de Écija (Sevilla), una formación que ha contado con la participación de más de una treintena de profesionales sanitarios de Atención Primaria y Urgencias Hospitalarias.

Según ha informado la Junta de Andalucía en una nota, organizado por la Unidad de Formación, Calidad y Docencia del área, el curso tiene como objetivo mejorar la preparación y coordinación ante incidentes con múltiples víctimas, combinando contenidos teóricos con un ejercicio práctico de simulación en contexto real.

En la actividad han participado también distintos cuerpos de emergencias y seguridad, como la Policía Local y los Bomberos de Écija, además de la empresa ATH, encargada del transporte sanitario, y una firma local de desguace que cedió un autobús y un vehículo para el simulacro. La coordinación ha estado a cargo de Natalia Aguilera, médica de familia, junto a un equipo docente formado por Antonia Torres, responsable de Urgencia Extrahospitalaria del AGS Osuna, el enfermero del 061 José Antonio Ortiz la facultativa del área de Urgencias Jessica Minguet.

Durante la simulación se ha recreado la colisión entre un autobús y un turismo, con un total de 17 víctimas simuladas en distintos grados de gravedad, para aplicar el protocolo de triaje START (Simple Triage And Rapid Treatment). El ejercicio ha permitido poner en práctica la organización del escenario, la activación del Plan de Catástrofes, la clasificación y evacuación de heridos y la coordinación entre equipos sanitarios y de rescate.

Entre las competencias trabajadas han destacado el establecimiento de contacto operativo con los mandos de seguridad, la designación del responsable de triaje, la organización de los apoyos sanitarios y del área asistencial, la gestión del parking de ambulancias y el registro y localización de pacientes evacuados.

Según la Junta, esta formación permite reforzar la capacidad de respuesta ante emergencias colectivas y fomentar la coordinación interinstitucional en situaciones críticas, garantizando una atención eficaz y segura a la población.