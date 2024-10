Una tarta de 100 kilos en el parque del Alamillo para celebrar sus 31 años de vida junto a gaiteros, títeres y malabares

SEVILLA 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

El parque del Alamillo celebrará el día 12 de octubre su 31 aniversario con un intenso programa de actividades lúdicas en la que podrán participar mayores y niños. Rutas botánicas, teatro de títeres, animación circense, actuación de gaiteros y la tradicional tarta de cumpleaños forman parte de la programación especial en el parque gestionado por la Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, que además coincidirá con la celebración de la 14 edición del evento cultural 'In The Park'.

La jornada del sábado en el Alamillo comenzará a las 10,30 horas con la primera de las rutas botánicas programadas, que partirá de Puerta Sevilla, la entrada principal del parque. El recorrido será gratuito y el acceso, libre hasta completar aforo. Desde las 11,00 hasta las 14,00 horas permanecerá funcionando el ferrocarril del Alamillo, donde la Asociación de Amigos del Ferrocarril ofrecerá trayectos al público, según detalla la Junta en una nota de prensa.

Además, al mediodía, los asistentes se concentrarán para cantar el cumpleaños feliz junto a un grupo de gaiteros y degustar, un año más, un trocito de tarta. El reparto será por orden de llegada y hasta agotar existencias. A esa misma hora, se iniciarán las visitas en tren al vivero en la explanada de albero, frente al cortijo del Alamillo, para lo que habrá plazas limitadas que se irán asignando por orden de llegada.

Entre las 12 y las 14 horas, la programación especial contempla animación circense con zancudos y malabares, frente al cortijo, a cargo de Calderonmalabares, así como un taller infantil de pintura mural y cerámica cuyos participantes realizarán un mural colaborativo, en el escenario fijo de la Pradera, guiados por Soy Lolita y Sara Zanini. A las 12,30 horas, en el escenario fijo frente al Cortijo, tendrá lugar una sesión de teatro de títeres a cargo de la compañía sevillana Planas y Ardilla, que en su formato de biblioteca ambulante de Gloria Fuertes interpretarán 'Tres Globos'.

ESCENARIO FIJO FRENTE AL CORTIJO

Las actividades culminarán a las 14,30 horas, tras la visita a pie al vivero que comenzará una hora y media antes, en la explanada de albero del parque y que será gratuita con acceso libre hasta completar aforo.

La jornada festiva proseguirá con la 15 edición de 'In the Park', un encuentro comercial que promociona el consumo sostenible, la artesanía, el diseño, la moda, la música y la gastronomía de nuestra comunidad, cargado de expresiones artísticas, con música en directo, actividades infantiles y talleres y feria de artesanía que se ofertarán ente las 11 y las 23 horas en su lugar habitual, la zona del hórreo del Parque Alamillo.

Se trata de una iniciativa que viene desarrollándose en el parque del Alamillo desde 2018, organizado por Fumo Events, en colaboración con la Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda y en el que confluye la creatividad, la diversidad y el ocio para todos. La programación de esta edición contempla un cuidado reparto de artistas en formato banda, con la destacada presencia de Chico Blanco, un joven artista referente del underground español por su visión innovadora de la música.

Le seguirá One Pac & Fellows, que une al carismático artista senegalés One Pac (Birane Wane) con el productor sevillano José Gómez, con una oferta musical que mezcla culturas en clave Soul. Con más de 20 años de carrera musical girando vinilos de 7" y 12", participarán por primera vez en In The Park el dj y productor cordobés Flow Lab Kid, artista que mezcla lo urbano con lo clásico y lo antiguo con lo contemporáneo.

Además, se contará con la presencia del dj y productor esloveno afincado en Berlín, Gal, tras su reciente aparición en las populares sesiones de HOR/Berlín, un artista con un exquisito gusto por la electrónica de baile. A lo largo de estos 31 años, el Parque del Alamillo se ha consolidado como principal espacio natural público de la ciudad, con una oferta de servicios e instalaciones y actividades suficientes para poder responder a la demanda deportiva, cultural, de ocio y solidaria de los ciudadanos en un entorno privilegiado con distintos espacios donde desarrollar cualquier tipo de iniciativa, siempre con el máximo respeto al medioambiente.