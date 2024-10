El Teatro Central de Sevilla inaugura su temporada con la función de 24 horas 'The second woman'

SEVILLA 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Teatro Central, dependiente de la Consejería de Cultura y Deporte y gestionado a través de la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales inaugura la nueva temporada escénica la próxima semana. En la Sala A, en complicidad con el Grec 2024 Festival de Barcelona, María Hervás protagonizará 'The second woman'. Mientras que el Centro Dramático Nacional presenta 'Breve historia del ferrocarril español' en la sala B, con sendas funciones los días 19 y 20 de octubre.

Así, el sábado 19, la sala A del teatro de la Cartuja abre sus puertas a la nueva temporada con uno de los hitos escénicos del momento. En 'The second woman', María Hervás interpreta una y otra vez la misma escena junto a 100 intérpretes, en su mayoría no profesionales, en la que un hombre y una mujer se encuentran en una relación que ha perdido su creatividad y romance, informa la Junta en un comunicado.

Llevada a escena por primera vez en España el pasado mes de julio, esta producción es una colaboración entre el Grec 2024 Festival de Barcelona y el Teatro Central. Se trata de una experiencia, no solo teatral, sino también cinematográfica, que busca poner ante los ojos del espectador los mecanismos de poder de género y los privilegios masculinos.

La obra es fruto de Anna Breckon, artista independiente, cineasta, estudiosa del cine y crítica, doctora en Teoría del Cine Queer y Feminista por la Universidad de Sydney, en Australia; y de Nat Randall, una artista que trabaja en la intersección de la performance, el vídeo y el cine. Ha sido representada en el Young Vic londinense con la actriz Ruth Wilson el pasado 2023 con un "éxito rotundo" entre el público y la crítica especializada.

La función comenzará a las 18,00 horas del sábado y concluirá a la misma hora del domingo. El coliseo de la Cartuja ha dispuesto cinco modalidades de entradas: una para las 24 horas completas que dura el espectáculo y otras cuatro divididas en franjas horarias, todas ellas sin numerar. El espectáculo, en el que actuarán personas con diversidad funcional, cuenta también con una franja accesible para personas con problemas de audición en la que se ofrecerán subtítulos. Esta acción se realiza gracias a la colaboración de la ONCE y se ofrecerá el domingo, 20 de octubre, de 10,00h a 13,00 horas.

Para atender a las necesidades del público, el bar del teatro permanecerá abierto durante las 24 horas que dure la función, para que los espectadores puedan comprar bebida y comida en las pausas que habrá entre cada escena, en las que se podrá salir de la sala, pero no se guardarán los asientos. Además, el teatro ha habilitado zonas de descanso con hamacas repartidas por el recinto interior y exterior para las personas que decidan permanecer en el teatro durante toda la jornada.

CENTRO DRAMÁTICO NACIONAL EN LA SALA B

El sábado y el domingo a las 19,00 horas la sala B comienza su programación con la propuesta del Centro Dramático Nacional, 'Breve historia del ferrocarril español' en la que Esther Isla y Paloma Córdoba se subirán al escenario para contar una historia que habla de la reina Isabel II y la reina regente, María Cristina, "desde un punto de vista irónico y con toques gamberros".

Escrita por el dramaturgo y pedagogo, Joan Yago y dirigida por Beatriz Jaén, 'Breve historia del ferrocarril español' mira con burla al origen del capitalismo en España y a su estrecha relación con la familia real, buscando la justicia a través de la memoria.

Escrita en el marco del programa de Residencias Dramáticas, del Centro Dramático Nacional, durante la temporada 2020-2021, ha estado programada dos temporadas seguidas en el CDN gracias al éxito cosechado. El Central ha agotado las entradas para ambas funciones.