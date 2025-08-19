El transporte metropolitano de Sevilla supera los 24 millones de viajeros en el primer semestre, con un aumento del 7%

SEVILLA 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

El transporte público metropolitano de Sevilla ha cerrado el primer semestre de 2025 con más de 24 millones de viajeros (24.263.743). De esta manera, el Consorcio de Transporte Metropolitano del Área de Sevilla ha establecido "su mejor arranque de año", con un crecimiento del 7% entre los meses de enero y junio, manteniendo y mejorando los "buenos números" de 2024 --que fue año récord--, y afianzando las tarjetas del Consorcio como "el título más usado para los desplazamientos".

Según ha señalado la consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, Rocío Díaz, en una nota de prensa, el transporte público metropolitano "sigue haciendo historia con cifras nunca alcanzadas que indican que el Gobierno andaluz va en la buena dirección en sus políticas de movilidad".

En este sentido, "el principal objetivo es que cada día sean más los andaluces que usen el transporte público y dejen el vehículo privado", ha manifestado la consejera, quien también ha asegurado que este aumento de viajeros responde a que "se ha recuperado la confianza del usuario, con mejores servicios y medidas para incentivar el uso del transporte público, como las bonificaciones a través de la tarjeta verde y la tarjeta joven del Consorcio".

MÁS VIAJEROS EN TODOS LOS MEDIOS DE TRANSPORTE

El crecimiento de usuarios se ha dado en todos los medios de transportes. El autobús metropolitano ha rozado los 7,4 millones de usuarios (7.393.493) entre enero y junio, es decir, un 5,6% más que el mismo periodo del ejercicio anterior. Asimismo, el uso de la tarjeta del Consorcio en los autobuses urbanos ha aumentado un 13,5% hasta situarse en los 8,8 millones de desplazamientos (8.861.504).

Por su parte, el Metro de Sevilla, ha alcanzado los 12,5 millones de viajeros (12.538.567), ganando un 4,1% de pasajeros en estos seis meses y manteniendo la senda alcista de los últimos años, con "registros históricos de demanda". Además, el uso de la tarjeta del Consorcio sigue ganando presencia en este medio de transporte, con 7.895.988 viajes (+6,9%).

La tarjeta del Consorcio también ha ido ganando presencia en la red de Cercanías de Sevilla, después del acuerdo alcanzado entre la Junta y Renfe para la integración tarifaria de estos servicios. En los primeros seis meses de este año se han contabilizado 112.758 desplazamientos en Cercanías.

El hecho de que las bonificaciones, tanto permanentes como adicionales, se apliquen con las tarjetas de los Consorcios, ha implicado un incremento de su uso. Sólo en el área metropolitana de Sevilla hay operativas 1.368.734 tarjetas, un 10% más que a finales de junio de 2024.

De esta manera, las cifras "han reforzado la política de fomento del transporte público del Gobierno andaluz, que confía en seguir mejorando en el futuro con medidas a corto y a largo plazo, como la renovación de las concesiones de transporte", han explicado.

A ello se le une el desarrollo de infraestructuras como la construcción de dos plataformas reservadas BUS-VAO para "agilizar los tiempos" desde Aljarafe hasta Sevilla o las obras de la Línea 3 Norte del Metro de Sevilla, que se encuentran actualmente en ejecución.