Trece especialidades de Hospital Macarena de Sevilla, entre las mejor valoradas de Andalucía en el Monitor de Reputación

Imagen de foto de familia en la entrega de premios a las distintas especialidades dentro del ranking MRS. - JUNTA DE ANDALUCIA

SEVILLA 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un total de 13 especialidades del Hospital Universitario Virgen Macarena han sido reconocidas por el Monitor de Reputación Sanitaria (MRS) entre las mejor valoradas de Andalucía. En concreto, en el top 3 regional, se encuentran las especialidades de Aparato Digestivo, Cirugía General y Aparato Digestivo y Cirugía Oral y Maxilofacial, entre otras. Además, las especialidades de Oftalmología y Otorrinolaringología se han situado como las primeras en el ranking de hospitales andaluces.

Según ha informado la Junta de Andalucía en una nota de prensa, el centro sanitario es el tercer hospital público de Andalucía mejor valorado, según los datos recogidos en esta nueva edición del Monitor de Reputación Sanitaria que elabora anualmente el Monitor Empresarial de Reputación Corporativa (Merco) a nivel nacional.

Además, el centro hospitalario sevillano, dentro del ranking de los 100 mejores hospitales públicos de España, ocupa el puesto decimocuarto.

El jefe de Servicio de Cirugía General y Aparatado Digestivo del Hospital Universitario Virgen Macarena, Salvador Morales, que ya fue galardonado también como el mejor cirujano de España según la primera edición de los Premios Merco, se ha mantenido en el puesto número uno entre los profesionales de esta especialidad.

Estos reconocimientos "posicionan al centro hospitalario entre los mejores del sector valorando no sólo la gestión realizada en base a su oferta asistencial, técnicas y procedimientos, resultados en gestión clínica o calidad y accesibilidad e innovación", sino también "la percepción que tienen del Hospital Virgen Macarena otros profesionales del ámbito sanitario, empresas, asociaciones de pacientes e informadores de la salud".

La evaluación de reputación sanitaria se ha elaborado a partir de cerca de 6.000 encuestas realizadas entre profesionales sanitarios, gerentes y directivos, responsables de empresas farmacéuticas, asociaciones de pacientes y periodistas e informadores de la salud.

En concreto, en 2024, han participado más de 5.300 médicos, 335 gerentes y directivos de hospitales, 314 gestoras de enfermería, cerca de 2.200 profesionales de enfermería, 81 directivos de empresas farmacéuticas, 101 farmacéuticos hospitalarios, 466 asociaciones de pacientes, 89 informadores de salud y 4.788 servicios clínicos analizados en indicadores objetivos de calidad y gestión clínica, ha informado la citada nota de prensa.