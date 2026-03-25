La Unidad de Ictus del Virgen del Rocío de Sevilla cuenta con un nuevo gimnasio para la rehabilitación temprana

Unidad de Ictus del Hospital Virgen del Rocío de Sevilla. - HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN DEL ROCÍO

SEVILLA 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

Los pacientes necesitados de fisioterapia tras un ictus podrán recibir fisioterapia precoz en las nuevas instalaciones de la Unidad de Ictus del Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla (HUVR), puestas en marcha dentro del Proyecto Ictus-Educa.

Según ha destacado la Junta en una nota, la rehabilitación temprana es "fundamental en la restauración no solo de la función física sino también en la mejora del bienestar psicológico, fomentando un enfoque holístico de la recuperación post-ictus".

En esta línea, han indicado que la depresión y la ansiedad "son comunes después del ictus", y la rehabilitación "proporciona un entorno de apoyo para la curación emocional".

El gimnasio, que está ubicado en la antigua Unidad de Día, situada en la planta de hospitalización de Neurología y Unidad de Ictus (1ª planta del Hospital de Traumatología y Rehabilitación del Virgen del Rocío), cuenta con una variedad de equipos especializados diseñados para abordar las necesidades específicas de los pacientes que han sufrido un ictus.

Así, tiene equipos de resistencia: pesas libres y bandas de resistencia, útiles para ejercicios de fortalecimiento y tonificación; equipos de terapia funcional, como son pelotas de ejercicio, utilizadas para ejercicios de estabilidad y fortalecimiento del tronco, además de bipedestador para mejorar la incorporación y bipedestación de los pacientes; equipos de terapia de manos y brazos, dispositivos para mejorar la coordinación mano-ojo, y barras paralelas y asas de mano, que ayudan en la mejora de la fuerza y coordinación de las extremidades superiores; y, por último, equipos de terapia de piernas y brazos: electroestimulador, neurotrack.

"El ictus es una de las principales causas de mortalidad y discapacidad a nivel mundial e implicarnos en mejorar la funcionalidad y la calidad de vida de quienes han experimentado un ictus es uno de los empeños fundamentales del Servicio de Neurología del Virgen del Rocío y, en especial, de la Unidad de Ictus", ha destacado el doctor Francisco Moniche, jefe del Servicio de Neurología del HUVR.

El material del gimnasio ha sido comprado con fondos de la Sociedad Andaluza de Neurología y donado al hospital para la puesta en marcha del gimnasio. Su presidente, el neurólogo del hospital Puerta del Mar de Cádiz, Raúl Espinosa Rosso, asistió al acto de presentación.

ESCUELA DE PACIENTES Y FAMILIAS

Otro de los elementos esenciales del proyecto Ictus-Educa es la escuela para pacientes y familias que nació en el mes de junio de 2024. Consiste en sesiones cuyo objetivo es empoderar a las familias, a través de la educación, para el cuidado y el apoyo a largo plazo de la persona que ha sufrido una enfermedad cerebrovascular.

Están impartidas por un equipo multidisciplinar en el que además de distintos profesionales de enfermería colaboran una enfermera gestora de casos, un fisioterapeuta, una logopeda y una trabajadora social. El programa de formación se basa en el reconocimiento de las señales de alarma y una pronta respuesta.

Así, se "capacita a los familiares para actuar de manera efectiva ya que la intervención temprana es crucial para optimizar las posibilidades de un resultado positivo". Además, se trabaja en la comprensión de los factores de riesgo de esta enfermedad, ya que los hay modificables y no modificables.

Este conocimiento capacita además a las familias para adoptar estilos de vida más saludables de manera colectiva. Asimismo, en los talleres se facilita información sobre la importancia de completar todas las pautas de medicamentos y su manejo adecuado para reducir el riesgo de complicaciones secundarias; la importancia del tratamiento precoz de fisioterapia; orientación de los recursos y evolución; y sobre las modificaciones dietéticas y necesidades nutricionales contribuye al cuidado integral del ictus, enfatizando el papel de la nutrición en la recuperación y prevención.

También dan nociones sobre cómo incrementar la seguridad en el hogar, especialmente incorporando medidas de prevención de caídas; y la importancia de estrategias de comunicación con el paciente, principalmente si la enfermedad le afecta el habla; y de afrontamiento del estrés en el cuidador por lo exigente que resulta pasar a ocupar esta figura dentro de la familia.

Esta formación persigue "tanto mejorar la preparación del cuidador y reducir su carga física y mental, como prevenir ictus recurrentes, apoyar la rehabilitación, optimizar el manejo de medicamentos y, en definitiva, mejorar la calidad de vida de todos".