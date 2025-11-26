La Unidad de Urología del Virgen del Rocío de Sevilla lidera dos proyectos de investigación sobre cáncer de próstata

Unidad de Urología del Virgen del Rocío - JUNTA DE ANDALUCÍA

SEVILLA 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

El servicio de Urología del Hospital Universitario Virgen del Rocío (HUVR) lidera actualmente en dos proyectos de investigación centrados en mejorar el tratamiento y seguimiento de los pacientes con cáncer de próstata.

Según ha informado la Junta de Andalucía en una nota, el primero de estos estudios se centra en pacientes con cáncer de próstata localizado de alto riesgo, un estudio traslacional sobre el efecto sinérgico de la combinación de inhibidores (Iparp), la terapia de deprivación androgénica (TDA) y la radioterapia (RT) en cultivos celulares tridimensionales de cáncer de próstata localizado de alto riesgo.

Tal y como ha enmarcado, los iPARP son fármacos que actúan inhibiendo la reparación del ADN y además son radiosensibilizantes, por lo que su uso, junto a terapias que provocan daño en el ADN, como la radioterapia (RT), se postula prometedor. Asimismo, inhiben la transcripción del receptor androgénico y la terapia de depravación androgénica (TDA) potencia la expresión de PARP e inhibe la expresión de genes de reparación del ADN, haciendo que los tumores sean más sensibles a iPARP.

El objetivo principal de este proyecto es "investigar in vitro la interacción y el potencial beneficio terapéutico derivado del uso simultáneo de iPARP, TDA y RT en este tipo de tumores de alto riesgo".

El segundo de los estudios que desarrolla la Unidad de Urología y Nefrología del HUVR es una aplicación para el móvil, denominada Procare, diseñada para el seguimiento ambulatorio de pacientes con cáncer de próstata resistentes a la castración.

"Las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) aplicadas a la salud ofrecen la oportunidad de acercar la comunicación e información entre profesionales sanitarios y pacientes, ayudándoles a ser partícipes de su enfermedad, tratamiento y cuidado", ha apostillado la Junta.

'Procare' pretende facilitar la detección precoz de eventos adversos y deterioros en la calidad de vida, permitiendo ajustar y personalizar los tratamientos de forma temprana. Su implementación puede mejorar la gestión sanitaria, optimizar la calidad asistencial, aumentar la adherencia terapéutica y, en última instancia, mejorar los resultados clínicos.

Durante este mes de noviembre se celebra el Mes de la Salud Masculina, Movember, que en el Hospital Virgen del Rocío se celebra con el encendido en azul de la cúpula, cada lunes del mes, y los ya tradicionales bigotes que adornan la entrada del Hospital de General.

Los profesionales del servicio de Urología del HUVR operan unos 150 cánceres de próstata cada año utilizando cirugía mínimamente invasiva: laparoscopia asistida, mediante el robot Da Vinci. Ofrecen, de este modo, resultados que superan las técnicas clásicas, al minimizar los principales efectos secundarios como son la incontinencia urinaria y la disfunción eréctil.