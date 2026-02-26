El Valme acoge en Sevilla una campaña nacional para concienciar sobre la prevención y el cuidado de la salud visual

Unidad móvil durante una campaña para concienciar sobre la salud visual en el Valme en Sevilla - JUNTA DE ANDALUCÍA

SEVILLA 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Hospital Universitario de Valme de Sevilla ha acogido este jueves en sus instalaciones la campaña 'Tu mirada nos importa, cuídala', una iniciativa de ámbito nacional que tiene como objetivo concienciar a la ciudadanía sobre "la importancia de la prevención y el cuidado de la salud visual"; así como "promover un modelo sanitario más accesible, inclusivo y centrado en las personas". La campaña recorre distintos hospitales del país con una unidad móvil de alta tecnología. Tras su inicio en el mes de enero en el Hospital Universitario La Paz de Madrid, ha continuado por otras comunidades autonómas con el objetivo de acercar información, prevención y sensibilización en salud visual.

Según ha informado la Junta de Andalucía en una nota de prensa, la acción está impulsada por la compañía farmacéutica Sandoz junto al Grupo Social ONCE y la Fundación ONCE Baja Visión. Asimismo, dispone del aval científico de la Sociedad Española de Retina y Vítreo (SERV) y del Club Español de la Mácula.

Así, la unidad móvil propone un itinerario estructurado que aborda la salud visual desde una perspectiva social y humana. Durante la visita, los asistentes pueden conocer de primera mano cómo determinadas enfermedades de la retina impactan en la vida cotidiana.

"A través de experiencias inmersivas de realidad mixta, la campaña permite comprender los retos a los que se enfrentan las más de 400.000 personas con baja visión en España, recreando situaciones reales que afectan a actividades diarias como la lectura, la movilidad o el reconocimiento facial. Esta aproximación favorece la empatía, contribuye a derribar estigmas y promueve una mayor sensibilización social", ha apostillado la Junta.