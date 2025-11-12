El Virgen del Rocío de Sevilla adapta un espacio para posibilitar el contacto 'piel con piel' tras las cesáreas

SEVILLA 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

Las obras de adecuación en la Unidad de Recuperación Postanestésica (URPA) del Hospital de la Mujer del Virgen del Rocío de Sevilla han concluido este miércoles cuyo objetivo es dotar de un espacio para que las madres que han tenido a sus bebés por cesárea puedan realizar el contacto 'piel con piel' con más intimidad y separado del resto de pacientes que se recuperan de una cirugía.

Según ha informado el centro en una nota de prensa, hasta ahora, la mujer que era intervenida para el nacimiento de su bebé tenía el primer contacto 'piel con piel' dentro del quirófano, pero una vez finalizada la cesárea, la madre pasaba a la unidad de reanimación y el bebé a la zona de postparto donde un familiar, normalmente el padre, se encargaba.

Tras estos trabajos, al tener esta zona una entrada separada del resto de la URPA, permite también la entrada de los papás, aunque en la unidad no están previstas visitas, sin interferir con la recuperación del resto de pacientes postquirúrgicos.

La Junta ha explicado que "para cambiar esta situación se ha llevado a cabo una obra de redistribución del espacio con el mismo número de camas con las que contaba, pero ofreciendo un mejor servicio a las pacientes, que tendrán un espacio más amplio y confortable". Asimismo, los profesionales de la unidad, especialmente en el control de enfermería, también han mejorado su espacio permitiéndoles con ello ofrecer una mejor calidad en su trabajo.

Este avance se suma a la lista de medidas recogidas en la estrategia de humanización en la atención perinatal con la que cuenta el Hospital Virgen del Rocío, que atiende en torno a 4.500 partos al año, de los cuales el 27,2% son por cesárea, según los datos recogidos en la Memoria de 2024 del centro.

Junto a los ingresos tras cesárea, una veintena de pacientes son hospitalizados cada día en la URPA del Hospital de la Mujer. A este servicio llegan tras someterse a una cirugía de mama, oncológica o ginecológica, por ejemplo, de suelo pélvico, según ha indicado el centro.

Asimismo, es el espacio en el que ingresa cualquier persona hospitalizada en el Maternal con cualquier complicación y que necesita de cuidados especializados para estabilizarse. Son los médicos y enfermeras de la especialidad de Anestesiología y Rehabilitación los que atienden a las pacientes en la URPA.

Entre los trabajos realizados en esta intervención, tal y como ha destacado el centro, están la monitorización centralizada y los cabeceros con monitorización para mayor seguridad. También se ha mejorado la visualización del paciente desde el control, la iluminación se sectoriza y es independiente cada dos puestos asistenciales. Además, permite la regulación de gases tras la nueva instalación de oxígeno, vacío y aire desde los cabeceros y se ha aprovechado la obra para renovar la instalación eléctrica y modernizar la instalación de aire acondicionado.